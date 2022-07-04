嘉玲離世｜黃栢文公開繼父跟嘉玲珍貴合照 稱姚武麟腦水有問題 導致平衡不好 (18:41)

在無綫有「御用惡人」稱號的黃栢文，日前飛到泰國出席亡母嘉玲的告別式，入行45年的黃栢文接受《東張西望》訪問時表示，媽媽嘉玲非常在意他的演出：「坊間話我係『御用惡人』，佢（嘉玲）只在乎我每一個作品，可以講話由我入行，到𠵱家喺TVB拍嘅劇，佢都要睇，未睇到嗰啲，佢成日要我諗辦法攞畀佢睇，呢啲就係我可以交畀佢嘅成績單，佢冇反對或贊成我入呢一行，佢主要同我講，要有心理準備，跟出面行業遇到嘅好唔同，佢同我講，做事最重要真誠。」

在節目中，亦曬出嘉玲和姚武麟合照，該照片是黃栢文珍藏，他表示姚武麟和嘉玲結婚前，已知有黃栢文這個兒子，姚武麟不但不介意，婚後還對黃栢文視如己出，黃栢文說：「我繼父喺佢朋友面前話：『我大仔』，佢當咗我係佢個仔，我只係改唔到口，成日叫佢做Uncle，由細到大出席任何場面，都唔想畀人知，都叫佢做Uncle。」

黃栢文表示繼父姚武麟身體OK：「只不過係腦水問題，導致佢平衡唔好，頭腦非常精靈，當然媽媽離開後，佢好傷心好傷心，因為媽媽養病都係返屋企，佢間房特別Set咗張病牀，所有儀器都喺度，我呢次返嚟，每次扶佢（繼父）入房，佢都會望住媽媽嗰張空置嘅牀，然後發呆一陣，我哋都唔敢畀佢郁，佢望住張牀幾分鐘就流淚，幾分鐘之後佢再做其他要做嘅嘢。」

相關新聞：嘉玲離世｜黃栢文罕談父母婚姻 盼來生跟嘉玲再續母子緣

（即時娛樂）