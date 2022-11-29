旨呈拍《繩角》花3個月操肌 激減10公斤 曾試過中水毒 (20:30)

旨呈憶起有場他要跟AK在擂台對打戲分，最後被對方打到流血。（大會提供）

旨呈為拍《繩角》，花了3個月時間操肌，由79kg減到69kg，體脂由19減到10。（大會提供）

曾參與《全民造星III》的歌手旨呈，有份演出ViuTV劇集《繩角》，飾演MIRROR成員江𤒹生（AK）、楊樂文（Lokman）及邱傲然（Tiger）同一拳館的師兄弟，他表示由於所演角色是打得之人，他自去年8月收到試鏡邀請後，花1年時間為角色準備，踏入開拍前3個月，更加閉關地獄式特訓，當中包括操肌、練拳及減肥與減脂，他說：「因為角色需要除衫，加上我本身都係易肥嘅人，所以開拍前進行地獄式特訓，最後階段要每日飲8公升嘅水，再瘋狂脫水，我由79kg減到69kg，體脂由19減到10。」

旨呈透露拍攝期間正值炎夏，氣溫高達36度，而且拳館沒有冷氣，每當拍攝拳館的拳擊戲時，要捱高溫在鏡頭前不斷揮拳，差點打到暈低，其中一幕他要跟AK在擂台對打，最後被對方打到流血：「因為我哋兩個都冇打擂台嘅經驗，大家都好驚會打到對方，所以就住就住，其中有個鏡頭係AK要打我個頭，但佢唔敢用力打，拍咗好耐，但出嚟個效果唔夠逼真，後來我叫佢用力打，我會頂住，佢打完我之後，我流牙血，佢同現場工作人員都嚇呆咗，不過我係完全冇事。」

他稱雖然拍攝過程辛苦，但大家團結認真，一停機便不停舉啞鈴及做掌上壓，幾乎所有演員都食足三餐雞胸肉，以保持最佳身形。

旨呈大爆他在拍攝期間秘密餐單：「食物控制係最誇張，每一日10隻雞蛋、兩塊牛扒、3個牛油果，同埋日飲4公升嘅水，𠵱家諗番起都好佩服自己毅力同意志，因為成日都食到嘔，絕對唔容易應付！」

他續說：「差唔多要拍攝除衫嗰一個場景，要去到脫水時候，我成日都飲晒劇組蒸餾水。試過有次飲過量嘅水，中咗水毒，返屋企時標冷汗，發燒唔舒服兼作嘔，後來先知道，原來係中水毒，吸納太多嘅水，真係經一事長一智！」