蘇麗珊借新歌告別傷痛往事 認未能做到「分手亦是朋友」 (20:52)

蘇麗珊（Ceci）今年加盟華納唱片，已經推出第3首歌《愛情只是藝術品》，今次更由她本人作曲，Ceci表示多年來也有歌手夢，只是之前未遇上機會，簽約唱片公司後，她幾乎一有時間就躲在家中創作，手上已作了10多首歌，但一直未夠膽拿出來見人，當她戰戰競競將歌交給公司時，預計公司不會採用，沒料到竟然揀中，令她感到夢幻及開心。

對於新歌歌名，Ceci表示作這首歌是用作抒發隱藏心中傷痛及黑暗面，沒料到跟填詞人傾談時，對方助她把歌曲推到極致，她說：「裏面呢幾句歌詞，唱嗰陣我都覺得好震憾：『如像拍賣品的美 存在過唯美地死，庸俗愛情交給碎紙機 碎自己』，好鍾意MV故事，亦是講到兩個人愛情，得不到完美結局便寧為玉碎，不作瓦全。」

但見結局是她手執碎玻璃，疑似要殺死男友，Ceci笑說：「本來係我殺，後來導演話勁少少，我想殺又殺唔落手，最後男友自己拉我隻手『自殺』，不過MV影片亦留白，冇做晒成個過程，等大家有另外一個自行想要的結局。」

問到Ceci是否曾經有一段愛情，令她傷到想殺人，Ceci坦言真的有，不過已成過去，當時所有委屈受騙及痛，都化落這首歌，跟這段傷痛作道別，她說：「人係唔可以一直帶住過去生活，嗰段感情我放咗落碎紙機，佢只會係一個人生經驗，一個教訓，而唔會再午夜夢迴時影響我，但係我就做唔到分手亦是朋友，我一定唔得。」

（即時娛樂）