鄭欣宜盛裝參加BVLGARI聖誕派對 自身經歷開解盧瀚霆 (21:24)

盧瀚霆日前再踏舞台演出時激動落淚，被網民嘲賣慘，鄭欣宜予以安慰：「一定有人鬧，我都係被人鬧大，鬧下鬧下就會大。」（資料圖片/劉永銳攝）

著名羅馬珠寶商BVLGARI今晚（29日）在位於中環的旗艦店舉行「I Believe in Wonder」聖誕派對，出席嘉賓包括鄭欣宜、林嘉欣、王丹妮、Amanda S、林心兒、林恬兒、霍詠詩、曾昭亮、張翡玶、霍詠詩、沈依紅、羅欣儀及告津瑜等城中名人，各人均以BVLGARI珠寶點綴高貴造型現身，場面熱鬧。

提到盧瀚霆（Anson Lo）日前伙MIRROR再踏舞台演出時激動落淚，欣宜說：「做乜咁眼淺呀？但不要緊啦，想喊就喊，我都經常喊。（有網民嘲Anson Lo賣慘？）一定有人鬧，我都係被人鬧大，鬧下鬧下就會大。（開解對方？）我們有保持聯絡，他都很Sweet，會互相傳對方『雨過就會天晴』的打氣說話，我們之前拉闊音樂會，每次綵排我都爆喊，他都不斷給力量我，可能我傳染了（愛喊）給他。」

談到打入「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」最後5強，欣宜很開心、很黐線，她說：「今日電話提示我，2011年的11月28日，我開了首個個人演唱會，當刻看到很大感觸，邊看邊流眼淚，原來大家一直以來很支持我、留意我和很愛我，過去這幾個星期有不少人投票後截圖傳給我，令我感到很溫暖。」問到今年可有信心冧莊？欣宜坦言有獎當然不介意，正如打牌都想冧莊，但不會給壓力自己。

欣宜笑指今年聖誕是她人生之中，試過被最多人約的一年，多到要推卻，她說：「我很開心、很快樂，因為有很多人約我工作，可以迫住整Team人陪我一起過聖誕。（豬籠入水？）很開心，Keep住有很多客戶信任，但不察覺有男仔約我，有我再覆大家。」

（即時娛樂）