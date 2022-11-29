王丹妮跟老公羅孝勇大半年冇見 Amanda S.心郁郁想再開甜品店 (22:07)

王丹妮今晚（29日）出席中環舉行的BVLGARI聖誕派對，她身穿高衩裙及腳踏5吋高跟鞋現身，更加高人一等，她表示平時很少儲珠寶首飾，希望老公羅孝勇將來讀完脊醫，工作愈來愈好的時候，儲到錢買來送給她，她說：「我不是投訴，純粹鼓勵他，希望他將來可以更努力工作，讓他有明確目標。」

談到聖誕節，王丹妮表示要宣傳新戲《毒舌大狀》，所以應該跟劇組演員度過，不過注重家庭的她，已預留時間給家人，期待老公與對方家人返港一同慶祝，她說：「老公下星期就回來，雖然已大半年沒有與對方見面，但我們每日都有視訊，所以都日日見。」

談到她日前「快閃」英國，王丹妮表示雖然去了4天，但扣除在飛機時間，在英國地面只有兩天時間，雖然工作忙碌，但很充實，亦把握到半日時間逛街購物，她說：「有收穫呀，我影了很多相，亦買了小飾品送給家人，但最遺憾只買了一件衫給自己。」

同場的Amanda S.早前參加無綫節目《黃金盛宴》，10多年後重返無綫為節目錄影，廣東話也進步不少，她說：「今年拍了一套電影，又有機會做電視節目，都幾開心，還獲邀幫一間新酒店擔任形象顧問，親自為酒店選購沐浴露、蠟燭、紅茶等用品。」

問可有計劃捲土重來開設自家品牌甜品店？Amanda S.說：「我心入面是想的，之前做Pop up很好玩，不過有間鋪頭好大壓力，其實我好鍾意拍旅行及飲食電視節目，已經和TVB傾緊，是Life style方面節目，但不可以講太多。」

（即時娛樂）