張繼聰12.1開騷 爆男神女神攞飛捧場 禁上台搶風頭：用鐵鏈鎖住佢哋 (22:17)

張繼聰將於後天（12月1日）假旺角麥花臣場館開騷，阿聰近日密鑼緊鼓為個唱綵排，他表示演唱會雖然押後舉行，反而令他有更多時間準備，他笑言希望大家覺得門票超值，被問到有沒有緊張：「唔緊張啊，因為上次嘅少少意外，反而多咗時間去練歌，同埋聽番之前綵排聲帶，檢討點樣可以唱得好啲，加上我呢啲限量型歌手，真係唔知幾時會再搞騷，所以令每張門票更顯珍貴，𠵱家係好享受，一啲都唔緊張，臨上台就唔知。」

張繼聰表示很多圈中朋友想支持，搞到自己成身飛債，他說：「圈中朋友都係攞飛比較多，不過都係支持，因為我歌影視都有涉足，太多人要飛，搞到主辦方要用『五餅二魚』方式搵門票畀我，各式各樣嘅男神、女神都會嚟捧場，因為我想焦點落喺我身上，唔想同人分享，所以會用鐵鏈鎖住佢哋，唔畀佢哋上台。」

太太謝安琪與仔女會捧場支持，但阿聰怕囡囡忍不住眼瞓，他說：「其實囡囡未睇過我做騷，希望佢會享受，因為小朋友鍾唔鍾意好直接，我怕佢扭眼瞓就弊喇，不過如果佢睇得興奮撐足全場，第二日都要準時起身返學，唔想影響佢學業！」

阿聰亦表示今次個唱不會騷肌，並叫樂迷留意歌衫，他說：「有一條百幾年嘅古董銀器，仲猛過啲百幾萬首飾，我想大家入場好似萬聖節咁，著古裝、著唐裝都唔怕，而剛剛我有另一架70年電單車已辦妥手續，呢次都會展出畀大家欣賞，大家睇好喇，唔好用手掂！」

（即時娛樂）