《財閥家的小兒子》申鉉彬被封「神的女人」 玄彬車勝元是「前夫」 (21:00)

由宋仲基、李星民和申鉉彬攜手主演的Viu Original原創奇幻大作《財閥家的小兒子》播出廣受好評，不但於韓國本土取得亮眼收視，更成為「黃Viu煲劇平台」新劇冠軍。此劇集復仇與穿越題材於一身，劇中宋仲基死過翻生惡鬥李星民固然是一大看點，不過申鉉彬和仲基Oppa上演的愛恨情仇同樣引人注目；不少網民留名等睇二人的愛情戲碼，還大讚申鉉彬氣質一絕，甚有大將之風。

現年36歲的申鉉彬早於2010年透過電影《難兄難弟》出道，還一舉拿下該年百想藝術大賞最佳新演員，演技備受肯定；她亦憑藉過人仙氣獲封「允兒和申敏兒的混合體」，還因此被欽點成為「神的女人」，不時飾演男神妻子角色，就連玄彬和車勝元也是她的「前夫」！她還自爆因為自備健康食材慰勞劇組，曾與玄彬鬧出笑話：「我喜歡吃東西，也希望組員們在拍攝現場能夠吃到新鮮的食物，所以我經常帶著很多水果之類的零食，玄彬前輩還問過我，家裡是不是開果園或是超市。」

申鉉彬收割男神外，跟金高銀、韓孝珠等一眾女神相當老友，她坦承閨密經常為她帶來力量：「即使各自忙著工作，但是遇到困難的時候，告訴對方、聽對方的話，這樣就很好了。我們會聊很多工作的事情，她們也常常追看我的節目關注著我。」她近年主演了多部人氣劇集，今年更藉著《怪異》「自肥」兼圓夢：「我是具教煥前輩的粉絲，所以一直想和他一起演戲！」她也透露因為不怎麼閱讀網路小說，所以透過 《財閥家的小兒子》才知道穿越題材，也希望觀眾可以隨著劇情發展，了解到她的另一面。

（即時娛樂）