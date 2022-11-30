陳展鵬靠妻女做「充電器」 被3歲小豬比訓練成暖男爸爸 (00:55)

陳展鵬憑《城寨英雄》成為《萬千星輝頒獎典禮2016》的「最佳男主角」，《城》劇的監製是文偉鴻，兩人再度合作台慶劇《超能使者》，展鵬放下型男形象，把性格市井的「阿鏈」帶出喜感，好突出。他演繹「阿鏈」患思覺失調的歇斯底里更表現了視帝級演技，以「黑馬」姿態再爭視帝，但他睇好兄弟陳山聰、袁偉豪，還有黃宗澤，說：「佢哋都未攞過這個獎，有啲演員，我覺得早就應該攞。」

展鵬於2018年娶單文柔，翌年女兒「小豬比」出世，他接受《明報》專訪，明顯感受到他這幾年的轉變，他現在是名副其實的「暖男爸爸」。提到他的大、小情人，笑容是由心笑出來，說太太單文柔和女兒就像他的充電器，一見到她們自然就會疲勞盡消，只要妻女開心，自己多辛苦都值得。

他稱現時工作以外，所有時間都給予家庭，說：「我想這就是男性出來工作了一段時間，成熟後，尤其是當了老公和爸爸，會明白雖然搵錢不易，但都想繼續搵錢，不是為滿足物質上的東西，而是希望能給予她們開心安穩的生活。一齊吃頓飯，去旅行已很滿足。」他分享跟家人相處之道，最緊要互動、互補和互相尊重，雖然女兒年只有3歲，但他也會尊重她的意見，「有些事情，真的要問她才知她喜不喜歡，我鼓勵女兒表達自己意見，同時想讓她自細學懂尊重別人的想法。」問他是否準備追多個？他笑說：「其實一直都沒有停下來，順其自然吧！我仔女都無所謂，若個添個兒子的話，無論體力和時間分配上都要花多很多精力，我都驚頂不住，哈哈！」

（即時娛樂）