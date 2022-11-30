超能使者｜陳展鵬變「失靈使者」 最煩卸老人妝 爆囡囡玩異能玩上癮 (14:48)

小豬比在家玩異能，展鵬和太太單文柔也要配合她呢﹗（Ig圖片）

無綫台慶劇《超能使者》本周踏入結局篇。繼前（28日）晚阿鏈（陳展鵬飾）驚現「老樣」、瞬間滿頭白髮兼一臉皺紋後，昨（29日）晚一集他與高勇（陳山聰飾）的異能後遺症亦逐步浮現，先是擁有「停頓時間」和「時間倒流」超能力的阿鏈急速衰老，不但腰痠背痛情况愈趨嚴重、更一度白內障致雙目失明，甚至異能也間歇性失靈；及後擁有「刀槍不入」超能力的高勇，過去所累積的隱藏傷患，霎時間一併發作，極級痛楚令他失去理智，一度擸刀自殘並傷及Open姐（劉穎鏇飾）和高守（林子善飾）。然而最無奈的是，這些異能後遺症連Q姨（唐詩詠飾）也無法治癒。

另一邊廂，賀慶隆（歐瑞偉飾）為子復仇之戰如箭在弦。當一班「超能使者」為袁叔（張國強飾）慶祝生日之際，眾人腦中同時閃現遭大批蒙面人持槍伏擊的畫面。

今（30日）日官方於社交網釋出全新預告片，當中揭露袁叔飯堂槍林彈雨的驚險戰况，及時趕到「幫拖」的阿鏈再次異能失靈，他惟有憑「實力」對抗、將兇徒撲倒並攬實對方撞爆玻璃。據悉今晚一集，同樣異能失靈的高勇亦自身難保！根據官方發放的最新宣傳照中，可見高勇為救Open姐而身中多槍兼噴血，之後Open姐與高守更痛哭流淚，究竟處於劣勢的「使者」們下場會怎樣？

談到劇中角色老態盡現，展鵬透露每次化「老人妝」都花上2、3小時，惟天時暑熱一出外景，個妝便很快溶，拍攝期間他亦想盡辦法Keep住降溫：「真係好考內功，我要保持心靜自然涼，仲要預備啲風扇吹住塊面，未埋位又要即刻上車涼冷氣。」不過，展鵬認為最麻煩是卸妝，事關皺紋效果是用膠水黐出來，他說：「個妝要用熱水慢慢落一個多鐘，否則一急就會扯啲皮膚，但最緊要出嚟效果好，辛苦都值得。」

提到3歲女兒「小豬比」陳諾瑤也有追看《超能》，展鵬爆囡囡近日模仿「停頓時間」和「時間倒流」絕技，他笑言︰「一家人仲要配合佢扮定格，有時我哋想抱佢，佢唔畀抱就『停』我哋，幾搞笑。」

至於劇中後遺症發作時，痛到青筋暴現兼標冷汗的山聰直言，拍攝該場口比拍打鬥戲更花氣力：「因為要谷到啲筋爆晒出嚟，係需要好大氣力，拍完嗰場戲我都頭暈咗好耐。」提到擸刀自殘兼發狂襲擊Open姐與高守一幕，他透露由於要在狹窄的「高家」四處亂撞，拍攝期間亦不慎撞到成手瘀傷，他說：「好少事啫，總之拍到個效果出嚟就OK。」

（即時娛樂）