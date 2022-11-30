胡鴻鈞自嘲年紀大 Yumi染髮犯校規 失戀林欣彤唱到流淚 (16:44)

雲浩影昨晚出席在旺角舉行的《So Cool音樂會》。（鍾一虹攝）

胡鴻鈞（Hubert）、鍾柔美（Yumi）、林欣彤（Mag）和雲浩影（Cloud），昨晚（29日）在旺角舉行《So Cool音樂會》演出，32歲的Hubert自嘲年紀大，跟15歲Yumi相差17年，又挑起好奇心向對方提問：「點解你唔著校服演出呀？好期待，點解你係學生，頭髮可以染啡色？」

Yumi尷尬表示媽媽收到學校來電，投訴她染髮，並解釋：「畀人捉過好多次，我已經染回深色。」最近失戀的Mag獻唱《不怕》感觸落淚，後與Hubert台上傾談又放聲大笑。

Hubert受訪時直認怕老，會努力保持15歲心境留住青春，他笑稱在後台向Yumi請教舞藝，但對方一句「你跳得好好」便婉拒了，嚇得Yumi急澄清：「我唔係敷衍或拒絕佢，真心覺得佢有節奏感，期待睇佢跳舞。」

提到她染髮疑觸犯校規，Yumi解釋：「暑假因工作染啡頭髮，開學前我已染回黑色，但洗頭時甩色，若果經常染髮怕傷害髮質，有請老師畀時間處理。」

Mag自言情傷已平復，沒想到由綵排至演出都會流淚，她跟識於微時的Hubert和音樂監製蘇道哲台上重聚感開心，事前只擔心大笑失控。有沒有叫兩個老友介紹筍盤？Mag表示刻意去找，不代表會有，刻下只想先做好音樂創作，希望再開個唱。

（即時娛樂）