仔仔一堂｜「王浩信2.0」Louis取消關注「可愛兜風耳」HoHo (16:51)

由王賢誌（Vinci）監製及主持、一連二十集的J2綜藝真人騷《仔仔一堂》，逢周一至五晚十點半J2（82台）播映。節目找來10名外型、學歷及事業等條件不俗的仔仔拍攝，在Vinci帶領下透過比賽、朝夕相處及參與不同任務，增進彼此間交流及感情；觀眾亦能透過10位仔仔溫馨有趣相處，及製作組設計的特別事件，更深入了解性小眾如何衝破障礙、獲得親友諒解及支持，並如何透過「愛」建立信心，達到忠於自己—「勇敢去愛」。

經過兩集熱身，今晚（30日）真人騷開始進入戲肉，第一次投票選「最佳初次印象」的仔仔。Andrew投票給Louis，他說：「佢係幾Serious嘅人、Professional同cool，幾型喎。」不過Louis的選擇卻是Ray，覺得他「夠charm、開心」，所以selfie時也揀了跟Ray合照。Kenny表明不會揀靚仔，他的理由是︰「唔會揀好靚仔嘅人拍拖，冇安全感，其實我缺乏安全感。」

今集10位仔仔會接受第一個任務，開始前主持人Vinci「抽出」兩位私下約會的仔仔，原來是Juzco同Ray，更有相為證，他們解釋相識已經幾年，今次借拍攝機會約出來見面，Vinci亦大方說︰「我冇話唔畀見，不過你哋啲解釋同尷尬，有啲奇怪啫。」

稍後他們會分成兩組外出買餸煮飯，不過臨行前又出現小插曲，HoHo表現嬲嬲豬，原來他心目中的男神Louis取消自己Ig關注，最後查明原因，原來只是小事一樁。事緣Louis一早關注了HoHo，因為對方遲遲未有關注自己，因此Louis嬲嬲豬之下取消原先的關注，最後證實誤會一場。

（即時娛樂）