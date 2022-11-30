張敬軒以1敵4鏡 自嘲代表中年組爭獎 遭阿媽潑冷水 (17:06)

張敬軒入圍「我最喜愛的男歌手」最後5強，跟MIRROR成員姜濤、陳卓賢、盧瀚霆及呂爵安爭獎，但他對贏獎信心不大。（林蘊兒攝/Ig圖片）

張敬軒（軒仔）今天（30日）出席青年創意比賽頒獎禮，透露跟參賽者分享個人創作心得。軒仔憶起人生首個起步資金5萬元由媽咪借出，他說：「好多年前我用這筆錢，在廣州自資出第一張唱碟，由那時開始一直行到現在，因此起步資金對未來有理想的人是好重要。」

為支持年輕人追夢，軒仔宣布連同舞蹈及戲劇界的代表，一同設立獎學基金，幫助有志投身演藝行業的人，預計2023年成事，他說：「此事已籌備1年，屬公開性質，會聘請專業人士管理，首批獎學金預算達200萬元，來自我的私人資助。」

提到商台《叱咤樂壇頒獎禮2022》，軒仔入圍「我最喜愛的男歌手」最後5強，跟MIRROR成員姜濤、陳卓賢、盧瀚霆及呂爵安爭獎，軒仔繼去年後，今次再以1敵4鏡，不過，軒仔指自己今年派台歌不多，論上榜成績計，對贏獎信心不大，他心情感糾結，連媽咪也潑冷水，他說：「阿媽說我都一把年紀，還跟班後生爭獎，我便答她是別人投票去選的，入行20年都是抱平常心，有獎是種肯定，而且我代表中年組，希望再下一城！」

軒仔表示不需要別人因「敬老」才讓位給他，相信從事演藝不應受年紀規限，他舉出胡楓（修哥）為例子，指對方90歲仍唱紅館騷，又用紅酒作比喻，藝人年資愈耐愈醇。軒仔自爆早在10年前曾有退休念頭，他說：「但見修哥仍繼續表演和待人接物態度，就想到自己應該趁還有機會要好好珍惜，希望如周星馳一樣，將作品影響其他人。」

（即時娛樂）