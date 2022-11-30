陳可辛「登六」派對星光熠熠 父女合唱 獻Sing送吻冧君如 (18:35)

任達華﹑柏安妮囡囡許恩怡﹑曾華倩兒子林浩賢﹑曾華倩和柏安妮都有到賀。（大會提供）

吳君如為慶祝丈夫陳可辛（Peter）11月28日的60歲大壽而費盡心思，前晚（28日）準備星光熠熠生日派對，到賀的除了兩公婆的家人外，圈中友好陣容可媲美金像奬頒獎典禮。

出席賓客全是Peter跟他成長和相識多年的圈中友好，包括甄子丹夫婦、鄭秀文、古天樂、劉嘉玲、任達華、楊諾思、張叔平、鮑起靜、曾華倩母子、邱淑貞和柏安妮一家，連幼稚園同學兼《捉妖記》導演許誠毅、谷德昭、張同祖、曾國祥、黃進、鍾珍、Winnie Tsang、錢小蕙、盧覓雪、高世章、江美儀、劉偉強、陳果、陳嘉上、陳慶嘉、岑建勳、尹志文、文念中、鄒凱光、泰迪羅賓，以及組合ERROR、MIRROR成員呂爵安、「神奇小子」梁仲恆等，而劉德華、李嘉欣也送花籃祝賀。

逾百好友同賀Peter 60歲生日，連合照時也分不同年代組合，細數由80年代入行至新生代，每一個組合都給Peter見證大家成長和友誼永固，而最讓他欣喜的是，必定是自己囡囡陳是知（Jillian），對於女兒找到人生目標，遺傳父母演藝天分，追求舞台上夢想，他與君如也感安慰，席上兩父女合唱經典金曲《Yesterday》，Peter實現自己多年來民歌歌手夢。

全晚高潮位是Peter為太太君如深情獻唱《Always on my mind》，憑歌寄意以示多年來對君如濃情愛意，君如拿著鮮花上台為Peter打氣，在君如的陪伴下，Peter感觸唱至哽咽，眼有淚光，最後兩人深情擁吻，感動全場。Peter亦道出當年為許冠文執導的《搶錢夫妻》，錄了這首英文歌作主題曲，2小時錄音過程，滿腦子都想著君如，一個接一個的甜蜜回憶湧現眼前。

好友劉偉強也來伴唱搞氣氛，2人合唱時Peter憶起與君如情史，他開心說：「1993年導演會上，我同劉偉強、李志毅唱同一首歌，當晚君如擔任司儀，導演會之後我跟她落了JJ（80年代星級Disco），兩個講到雞啄晤斷，就咁樣我哋就一世啦！」

這晚悉心打扮的君如真空上陣，連Peter也被其性感打扮盡收眼簾，正好跟生日蛋糕上Peter的6嚿腹肌相片互相輝映，君如笑說：「生日蛋糕上照片搵咗好耐，見證佢60年成長，這張腹肌照絕對係一個經典。」

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（即時娛樂）