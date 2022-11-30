張達明分享「復康四招」 感激周潤發重塑健康步伐 (18:51)

張達明最近代言保健產品，他在拍攝廣告期間，憶述抗病經歷，更分享「復康四招」。張達明曾經歷7年的抗病之路後，成功戰勝病魔，但仍為他帶來不少「手尾」要跟進，幸好在復康路上，找到適合他的保健品：「做完治療之後會引起好多後遺症，例如變瘦、聽力差咗等等，特別係原本我手腳成日有麻痺感，但自從食咗雲芝後，啲肌肉開始有感覺，特別腳板底感覺最大，成個人精神咗。」

張達明坦言患病前飲食作息不規律，無論食量與酒量未有節制，現在康復後，第二招「控制飲食」是不可或缺的，他說：「𠵱家飲食清淡，唔會食咁多冷飯菜汁，以前我有咁多就食咁多，飲酒又飲好多，𠵱家唔會咁做。」

經歷人生巨變後，「戒甩」酒肉朋友，留下來的就是患難見真情的知心友。張達明感激周潤發與鮑起靜，令他「跑」出人生節奏，而他的第三招就是堅持運動：「最初係發哥帶我去跑步，佢好鼓勵我做多啲運動。鮑姐仲叻，年紀雖然大過我，但跑得比我快好多，速度同距離都勁好多。」

張達明表示即使近年受疫情影響，仍風雨不改清晨起牀練跑，他說：「以前會5點起身一大班人去好遠嘅地方跑，但疫情後難啲跟大隊跑，我會唔使咁早起身，6點左右揀近嘅地方跑，一直都有堅持，見到自己有少少運動成果，有另一番嘅成就感。」

同時張達明近年有找中醫調理身體，為的是盡快養好最佳狀態，繼續追逐他的編劇夢，他說：「我有個好大夢想，就係寫好劇本，寫多幾部好嘅作品，無論電影或舞台劇都好，將美麗世界分享畀觀眾。」

（即時娛樂）