張蔓莎首個個人音樂會 睡房派對主題 胞姊張蔓姿驚喜任嘉賓 (19:17)

樂壇新人張蔓莎（Sabrina）今年以唱作歌手身分出道，年內推出多首歌曲，包括《剎那的》、《到時見》、《未算壞》及《自生自滅》，歌曲打入各大電台流行榜，亦獲不少樂迷支持。

Sabrina日前在中環舉行首個小型音樂會，聯同演出嘉賓謝曉盈（Kiri T）、Kayan9896、章美而（Jamiez）、LEWSZ及Novel Friday，與Sabrina姊妹情深的張蔓姿驚喜現身，現場容納280位觀眾，「Sabrina's bedroom date」音樂會以睡房為題，眾人皆以睡衣造型現身舞台。

Sabrina興之所至，唱到站在枱架上掀高潮，完成音樂會後接受訪問，她表示心情緊張，因為是首次現場演繹新歌《自生自滅》，她說：「我原來最緊張是演唱這首歌，很感謝所有來支持我的朋友，音樂會氣氛很好，我都沒想過有很多歌迷捧場，唯一可以答謝歌迷，就是逐個影相，影到清場先影完。」對於不少歌迷朋友撐場及擔任嘉賓，Sabrina說：「除了Kiri T、Kayan9896、Lewsz、 Novel Friday、Jamie，最驚訝是家姐來支持，她原先表示沒時間來，演出我是處理到，但有她在場令我開心及安心很多。今次是派對形式，不是傳統形式演唱會，希望多儲歌曲，當然舞台愈來愈大。」

提到今次以睡房為主題，她說：「因為《到時見》的Acoustic Version，自己在睡房中幻想世界末日來臨，迎合今次主題，予人隨性感覺。我穿自己睡衣，不過添加少許配飾。」年尾的樂壇頒獎禮即將舉行，Sabrina表示緊張但會以平常心面對。

（即時娛樂）