鄭嘉穎再做老竇 封口拒談BB性別 被陳細潔爆響口：恭喜佢生咗3個仔 (19:28)

為了陪伴太太安胎及照顧兒子，嘉穎推掉返內地工作，要他在內地逗留4、5個月是沒可能。（陳釗攝）

鄭嘉穎、張敬軒、陳小寶、陳細潔及曹敏莉等，今天（30日）出席品牌活動。第3度做爸爸的嘉穎全程笑容滿臉，心情大靚。他表示沒想到第3次做爸爸，但這幾天仍收到很多恭喜說話。

問到第3胎是計劃內，還是計劃之外？嘉穎指是上天送給他們的禮物，與太太陳凱琳並無刻意，一切順其自然。至於太太現時懷孕多少個月？嘉穎保持神秘，留待太太公布。

會否希望太太送個「前世情人」給他？他表示是上天安排，仔女也沒所謂，因已習慣與兒子相處，他說：「因我本身並不是在大家庭長大，可能潛意識想有大家庭，所以現在很開心，是人生另一種不同感覺，這個感覺是我小時候沒有感受過的。」他坦言已知BB性別，但不能講，到時大家就知。

問到「連中三元」後，目標是否「四重彩」？嘉穎笑言：「老婆說夠了，生完再講啦。」他又大讚太太身形得天獨厚，就算懷孕都不易察覺，他說：「正常的孕婦反應都有的，還有很喜歡吃甜的東西。（屋企家務由你包辦？）都有工人姐姐，我負責湊仔，其實湊仔我很開心，以前很少機會，但現在不想錯過他們成長過程。大仔亦知媽咪肚裏面有BB，還經常叫BB出來玩。」再問到太太的預產期？嘉穎繼續封口，「總之是明年啦，哈哈！」

為了陪伴太太安胎及照顧兒子，嘉穎推掉返內地工作，要他在內地逗留4、5個月是沒可能，但他認為人生就是這樣，有得有失，他說：「很幸運，10多年前我無得揀，但現在不同，不同階段做不同事情，現時家庭是我人生最開心時刻。」嘉穎會努力掙奶粉錢，並賣口乖說今天的活動，他已連續出席16年，問到酬勞也每年遞增？他笑言：「滿意啦，開心價。」

陳小寶和陳細潔兩姊妹受訪時，表示與嘉穎相識多年，陳細潔更漏口風：「恭喜他，生了3個仔。」家姐陳小寶機警截住對方：「未知的！可能而已。不過湊男仔不易，到他們10幾歲時就知味道。」

（即時娛樂）