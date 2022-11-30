繩角‧劇透｜AK林愷鈴心意相通感情佳 跟楊樂文擂台上一決高下 (20:16)

由MIRROR正副隊長楊樂文（Lokman）﹑江𤒹生（AK）﹑聯同王智德（Alton）﹑駱振偉﹑梁祖堯﹑林愷鈴﹑湯駿業等合演的ViuTV原創劇《繩角》，今個星期播出結局篇，昨晚（29日）第11集，大師兄袁天就（駱振偉飾）戰死擂台，二師兄李承東（Lokman飾）崩潰爆喊，自責害死大師兄，今晚（30日）播出第12集，昏迷的歐陽駿（AK飾）終於醒過來，第12集至第15集劇情如下：

第12集（11月30日星期三）

歐陽駿終於醒了，經過了這次意外，歐陽駿與秀賢（林愷鈴飾）二人心意相通，感情更深厚。歐陽駿在秀賢陪伴下做復健，碰到一眾師兄，一一慰問歐陽駿。出院當天，歐陽駿疑惑大師兄從來沒探望過他....金城亮（湯駿業飾）以井澤魂（Alton飾）為誘因，再次找上李承東，李承東與井澤魂會面。歐陽駿與秀賢坦白他想與井澤魂比賽，希望能得到秀賢的支持。歐陽駿重回拳館，欲開始正式訓練，為與井澤魂的比賽作準備，李承東拒絕並找魯堅（梁祖堯飾）理論。李承東為了不讓歐陽駿對戰井澤魂，他決定不再當歐陽駿的訓練員，並下了個重大決定....

第13集（12月1日星期四）

魯堅決定繼袁天就後親自訓練歐陽駿，以對戰李承東。開始魯堅的訓練後，歐陽駿被點出在擂台上的缺點，而歐陽駿與李承東二人都面臨同一樣的問題。秀賢告訴歐陽駿為何喜歡他，並告知他不會去音樂學院留學，希望能看着他勝利。李承東吃晚餐時，歐陽駿來到，一起吃飯敘舊。歐陽駿在魯堅的訓練下，身上傷痕纍纍，秀賢看到後傷心落淚，歐陽駿答應她上擂台後一定能下台。歐陽駿探望大師兄，對他表達感激與思念之情。李承東嫲嫲（馮素波飾）在家昏迷被送到醫院，醒後二人互訴心聲，嫲嫲亦支持李承東做他想做的事。

第14集（12月2日星期五）

爭奪成為井澤魂對手的選拔賽抽籤儀式正式開始，李承東歐陽駿亦各自為比賽準備。李承東已了解所有選手的打拳套路，而歐陽駿在訓練中，仍被困於擂台上的死角，走不出來...范兆風（蘇麗珊飾）約見歐陽駿和李承東，讓他們對戰時絕不能手下留情，並說明她的「遊戲規則」，要二人跟從。歐陽駿和李承東日夜加操，選拔賽如火如荼地進行，二人都為了同一個目標。決賽前，歐陽駿與魯堅在拳館聊天，魯堅講述以前的事，魯堅讓他決賽時好好享受比賽。李承東和歐陽駿二人帶著大師兄的信念，正式開始比賽...

第15集大結局（12月3日星期六）

李承東和歐陽駿二人準備在擂台上一決勝負，歐陽駿踏上擂台前，場中響起由秀賢完成創作的綱琴音樂，歐陽駿得到秀賢的支持開心感動，而在醫院的李承東嫲嫲亦打算偷偷離開醫院到比賽場地支持李承東。比賽正式開始，李承東與歐陽駿打得難分難解，互不相讓，愈打愈精彩，雙方都沒有因為對方是師兄弟而手下留情。二人比賽期間都有受傷倒下，但是二人都從台下支持自己的人身上得到力量，被打倒下後仍努力堅持立起來，為自己的目標而盡全力奮戰...

（即時娛樂）