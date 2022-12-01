超能使者｜陳山聰劉穎鏇演CP反應好 預告新劇繼續做一對 (13:15)

陳山聰、劉佩玥、劉穎鏇、伍樂怡、林子善、張國強及監製文偉鴻，昨晚出席台慶劇《超能使者》飯局。山聰表示這晚大家夾錢買單，唐詩詠雖因拍戲缺席，但都會叫她夾埋一份。他透露約這晚食飯睇劇，是因為這一集很重要。山聰說︰「這集拍了5天，是拍攝以來最長的一場戲，其間兒子出世。最記得拍完第一晚通宵戲即陪太太入院分娩，因此特別難忘。這晚同時也是歡送張國強的角色，大家一齊開心食飯睇場傷心戲！」

談到外界對他與劉穎鏇在劇中這一對的反應不錯，山聰說︰「我們做到由歡喜冤家到令大家覺得很甜蜜，也是開心的。我們稍後在新劇《隱形戰隊》也是一對，今次就當是『試水溫』，希望大家接受，也感謝監製賜我一個『最強Body女神』做拍檔。希望可以跟劉穎鏇一同出席活動搵真銀，我要為兒子掙多點學費。」劉穎鏇笑言要掙外快幫補屋租。

劉佩玥自爆沒看過大結局，不知道監製會怎樣剪輯，因此跟觀眾一樣緊張。對於觀眾猜其角色會否再出現，劉佩玥賣關子未透露。談到其名字躋身搜尋網「人氣票后」15強，劉佩玥說︰「很開心，這是我個人排名最前的一次，能從100強晉身15強已很驚喜。」她表示早年與伍允龍曾憑《城寨英雄》奪得該頒獎禮的「人氣電視螢幕情侶」，今年跟林盛斌（阿Bob）演一對也很開心，最近還一齊出席活動搵錢。被問到是否林盛斌正過伍允龍時，劉佩玥說︰「阿Bob什麼都正，我們之前只是朋友，現在他還是我老師，教我很多理財之道，又在客戶面前推薦我，比我更緊張。多謝他不停幫我張羅，真的要請他食飯。」

（即時娛樂）