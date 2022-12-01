超能使者｜沈震軒現真身 張國強馮素波慘遭虐殺 (14:51)

無綫台慶劇《超能使者》昨晚（30日）一集焦點落在威仔（沈震軒飾）身上，一直被網民推測是Final Boss的他終於現「真身」，兩大「長老」袁叔（張國強，KK飾）和梅姐（馮素波，波姐飾）亦告死亡，令人意想不到！

劇情講述黑幫頭目賀慶隆（歐瑞偉飾）派人襲擊袁叔飯堂，阿鏈（陳展鵬飾）和高勇（陳山聰飾）卻在重要關頭異能失靈。眼見袁叔及母親梅姐先後遭兇徒虐殺，悲痛至極的威仔瞬間二段「爆Seed」令「邪惡操縱」超必解鎖，並使出「奪命吸魂」黑化異能將兇徒元氣迅速吸乾。同樣痛失摯親的韋瑞琦（王君馨飾）被賀慶隆搶奪父親的屍體，更險遭賀槍殺。及時跳崖逃生的瑞琦飛墮大海，雖然大難不死，但後來與威仔聯手向賀復仇時，卻因頭部受猛烈撞擊致腦幹死亡。為救垂危的瑞琦，威仔不惜吸取別人的元氣轉移給瑞琦續命。目擊威仔濫用異能的高守（林子善飾）叮囑小心搞出人命，豈料一語成讖，威仔在情急下竟誤殺男護士。Q姨（唐詩詠飾）和威仔在昨晚一集尾聲時閃現高守被人叉頸的畫面，高守聞言嚇到跑走避難。至於今晚（1日）一集，Q姨將揭破威仔背後的重大秘密。再次失控的威仔魔性大發，更與高勇打到穿牆。

梅姐去世時，威仔將母親緊抱入懷，無助地哭着求助，令人痛心。沈震軒說︰「拍攝時好多工作人員一齊喊。見到波姐同KK要死嗰刻嘅神情，我真係好崩潰同不知所措。一Cut機，監製話我演到小朋友嘅無助感，因為威仔係好懦弱。」

張國強入行46年，最難忘首次拍戲時要瞓屍袋。他說︰「當日天氣炎熱，屍袋發出濃濃膠味，又焗又臭，好似焗桑拿咁。最難受係唞完氣返番入袋，入面有好多汗水，加上我冇著衫好黐肉，好唔舒服。」張國強常在監製文偉鴻的作品中演大反派，他說今次多番否認仍未被網民相信，如今真相大白，感到很欣慰。

至於在夢中跟袁叔剖白臥底身分的瑞琦，最後跟父親相擁哭別並輕聲互道一句「I love you」，場面催淚。王君馨拍攝前為培養情緒，刻意跟風趣的張國強保持距離，放飯時也一邊聽歌、一邊回憶與袁叔的往事。她補充：「雖然KK好貪玩，但拍戲時佢非常專業，有時佢只要一個眼神已經令我成個情緒出咗嚟，好感恩可以同一個咁好嘅前輩合作。」

（即時娛樂）