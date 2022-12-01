宋宛穎參與慧妍雅集新版會歌錄音︰每句歌詞也令我感動 (15:56)

慧妍雅集永遠名譽會長朱玲玲、名譽法律顧問張惠慶律師、黃錦山律師及前慧妍雅集名譽顧問吳杏倫女士，率領執行委員會副會長岑杏賢、公關理事朱千雪、司庫宋愛儀、 前會長周麗明及關淑芬、會員朱凱婷、梁麗翹、李慕潔、林麗薇、朱希敏及張雪玲，組成快問快答行動組，並到多個不同地方拍攝，希望透過對話，讓社會人士了解更多慧妍雅集的運作。朱千雪與岑杏賢帶出會員均是義工，凡事親力親為；梁麗翹與周麗明到高爾夫球場拍攝，展示慧妍雅集以不同的方式籌款。此外，張雪玲透過扣上心形鎖， 帶出慧妍雅集40周年的主題「愛心成就美好」。

慧妍雅集不乏唱家班會員，今次她們特別為節目重新錄製兩首歌曲，分別是「慧妍雅集」 會歌及「Que Sera Sera」。新版會歌邀請執行委員會秘書邵珮詩及工作計劃統籌黃嘉雯、會員朱凱婷、戚黛黛、吳幸美、王殷廷、林泳妤、唐麗球、鄧沅叞、林麗薇、 張雪玲、鍾子綸以及新力軍會員宋宛穎、梁凱晴、邵初、楊培琳及王嘉慧等合唱。

宋宛穎很榮幸和開心能夠與師姐們重新為慧妍會歌錄音，稱每句歌詞也令她很感動， 希望與慧妍雅集一齊為全香港的將來將心獻。她自言喜歡唱歌，但沒參與過錄音，因此覺得很新鮮和好玩，期待下一個10年再有機會參與這個愛心滿滿的節目。師姐級的唐麗球笑言︰「我不是好歌之人，只參與了大合唱的部分，但能參與其中是很開心的事。今次加入了幾位師妹合唱，很有傳承感覺。」朱凱婷表示︰「為慧妍錄會歌是很感動的事，因為上次錄音已經是10年前。今次重新編曲，這是一首屬於『慧妍雅集』的主題曲，很高興自己有幸能成為主唱者之一。」戚黛黛笑謂︰「我2003年參選港姐，已有10多年沒有回無綫工作，所以今次感覺很特別，很有意義。」

（即時娛樂）