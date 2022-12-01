百萬同居計劃｜盧瀚霆預告與魏浚笙有浴室戲︰拍攝時很尷尬 (19:09)

盧瀚霆（Anson Lo）、黃德斌、柳應廷（Jer）、魏浚笙（Jeffrey）、簡慕華、徐㴓喬（Asha）及練美娟等，今日出席下周一（5日）首播的ViuTV新劇《百萬同居計劃》宣傳活動。眾人在台上互選心目中最想同居的人，結果由黃德斌大熱當選。Anson Lo與Jeffrey在劇中同時戀上Asha，鬧出3角戀關係，而這對劇中的好兄弟卻有場在浴室內近距離接觸的戲。Anson Lo自爆他在戲中要赤膊上陣面對Jeffrey，拍攝時很尷尬。Asha被問到可有親吻戲時說︰「大家追看就會知﹗劇情有Anson Lo的幻想畫面，可能有些親密接觸。」

近日有報道指某平台的《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》玩遊戲換飛難度極高，要贏飛要有齊錢、運氣及時間，惟有網民爆料指有姜濤粉絲竟能直接課金購買入場門票，此舉隨時形成大量姜糖（粉絲暱稱）能成功入場投票，影響「我最喜愛的男歌手」賽果。對此，Anson Lo說︰「我未聽聞，也不知道事件真偽，不便評論。」他明白《叱咤》門票向來難求，相信每個歌手的粉絲也想入場支持自己偶像，希望大家熱烈投票之餘，也用正確方法入場。Anson Lo說︰「我沒聽到自己粉絲有投訴買不到飛，但如果是以非正當途徑、『走後門』方法得到門票，我一定不鼓勵。」

談到早前在《第四屆KKBOX香港風雲榜》舞台上激動落淚後被網民抨擊「賣慘」，Anson Lo重申︰「我是超級不想喊，但綵排時已是這個狀態。我曾對自己說正式演出時不能哭，因為一個專業表演者完整地唱完一首歌是基本，但我當時真的忍不住情緒，我有不停說對不起，戥粉絲唔抵，我也很難受和感到抱歉。（你用水造所以容易喊？）不是，視乎情况，當時可能比較emotional。每次接觸一個新的表演場地，我也要多些時間適應，某些情緒可能回來。這是一個適應階段，相信不止我一個，觀眾也要時間適應，才能繼續向前行。」

（即時娛樂）