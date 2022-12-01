輕‧功｜黎耀祥與龔慈恩演夫婦 自嘲是美女與野獸組合 (19:51)

龔慈恩、朱晨麗、朱敏瀚及蔣祖曼等今日出席無綫新劇《輕‧功》宣傳活動，身在杭州的男主角黎耀祥以視像方式「現身」。黎耀祥在劇中與龔慈恩飾演夫婦，他表示兩人合作很開心︰「龔姐飾演一位很靚的超級巨星，後來委屈嫁給我這個其貌不揚的武師。龔姐是我年輕時的偶像，希望大家喜歡這個美女與野獸組合。」

龔慈恩盛讚黎耀祥是她近年最好的對手，完全帶她入戲，合作得很舒服。她說︰「祥仔會顧及所有人，可能是他演戲根基很紮實，所以知道所有崗位要配合的部分，不會只顧住自己角色。有時我擔心一些特別場面，他又會幫助到你。」問到兩人在劇中可會有些甜蜜戲時，龔慈恩說：「有，會令人感到溫暖的，親熱的部分就留給韋家雄和楊卓娜。」

女兒林愷鈴在ViuTV劇集《繩角》中的演出受讚賞，龔慈恩說︰「很開心，我也有捧場。我們平日會一起觀看及談論電影，但不會為1、2個角色或劇本去討論，因我很難變回她的年紀去跟她傾。我們主要談基本技巧，讓女兒自己去摸索演戲方法。」《輕‧功》未播出已獲頒獎禮提名，龔慈恩被問到可覺得輸蝕時說︰「公司自有安排，這套劇主打溫情，很適合這個檔期播。我自己拍完也有放輕，覺得有些事情不應被框框箍住自己，更加不要被年齡所限制。」

朱晨麗分別憑《美麗戰場》和《輕‧功》獲提名「最佳女主角」和「最佳女配角」，她說提名名單由公司安排，自己在什麼位置都會繼續做好，有什麼提名或得獎與否都不會影響心情。

（即時娛樂）