無窮之路｜獲微博視界大會頒「最具影響力作品」 陳貝兒暗示拍第3輯 (22:36)

陳貝兒主持的無綫新聞及資訊部製作的專題及紀錄片《無窮之路》過往獲得不少獎項，在周二（29日）舉行的微博視界大會．微光盛典中，《無窮之路》在入圍的20部紀錄片作品中脫穎而出，獲頒「最具影響力作品」。

《無窮之路》攝製隊深入內地10個貧困地區，以紀實角度呈現祖國助力脫貧的成果。節目至今已榮獲多個國際及內地獎項，包括2022紐約電視電影節「最佳節目敍述組別」銅獎、2022亞洲影藝創意大獎（中國香港地區）「最佳時事節目／系列」獎項、中國電視藝術家協會「新時代小康紀實影像徵集典藏活動」系列片類好作品、第19屆中國（廣州）國際紀錄片節「中國十大紀錄片推動者」榮譽。《無窮之路》主持陳貝兒亦憑節目獲得中央電視台「感動中國2021年度人物」、2022亞洲影藝創意大獎（中國香港地區）「最佳紀實節目主持」陳貝兒，並在《萬千星輝頒獎典禮 2021》獲頒「最佳女主持」獎項。

2021年間《無窮之路》亦獲選為國家廣播電視總局辦公廳公布的20部「優秀海外傳播作品」之一，於285部優秀候選作品中脫穎而出，同時獲選為「第十一屆中國紀錄片學院獎」入圍影片。亦於今年的第19屆中國（廣州）國際紀錄片節中獲得金紅棉優秀紀錄片評選「優秀國際傳播中國紀錄片」提名。

陳貝兒在社交網發文表示：《帶着作品來、榮幸得到《年度影響力作品》。感謝！往下一站，繼續進發。#微博視界大會 #微博之夜」似暗示《無窮之路》可能開拍第3輯。

（即時娛樂）