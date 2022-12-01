姜濤登香港最高串流量歌手榜首 4首歌曲佔據首5位 (23:05)

音樂串流平台昨日公布2022年度總回顧排名，3名MIRROR成員姜濤、陳卓賢（Ian）及盧瀚霆（Anson Lo）佔據香港最高串流量歌手前5名中的3個席位。 其中姜濤登上香港最高串流量歌手榜首寶座，他的歌曲《鏡中鏡》、《Dear My Friend,》、《作品的說話》及《Master Class》排香港最高串流量歌曲首5位。Ian緊隨其後，奪得香港最高串流量歌手第2位，他的歌曲《留一天與你喘息》在香港最高串流量歌曲中排名第4位。 張天賦（MC），張敬軒與Anson Lo分別佔據香港最高串流量歌手第3至5位。

林家謙的專輯《SEVEN》獲得香港最高串流量專輯首位；洪嘉豪專輯《Learning Curve》與湯令山專輯《to be honest》分別排第3位及第5位。至於第2位及第4位分別是韓國男團BTS（防彈少年團）專輯《Proof》及英國歌手Ed Sheeran的專輯《=》。香港最高串流量女歌手首位是美國樂壇天后Taylor Swift、第2至4位順序是衛蘭、容祖兒、Ariana Grande及鄧紫棋。

部分排名：

香港最高串流量歌手

1. 姜濤

2. 陳卓賢 Ian

3. MC 張天賦

4. 張敬軒

5. 盧瀚霆

香港最高串流量女歌手

1. Taylor Swift

2. 衛蘭

3. 容祖兒

4. Ariana Grande

5. 鄧紫棋

香港最高串流量男歌手

1. 姜濤

2. 陳卓賢 Ian

3. MC 張天賦

4. 張敬軒

5. 盧瀚霆

香港最高串流量組合

1. BTS

2. Dear Jane

3. BLACKPINK

4. YOASOBI

5. my little airport

香港最高串流量專輯

1. 林家謙 - 《SEVEN》

2. BTS - 《Proof》

3. 洪嘉豪 -《Learning Curve》

4. Ed Sheeran - 《=》

5. Gareth T. -《to be honest》

香港最高串流量歌曲

1. 姜濤 - 《鏡中鏡》

2. 姜濤 - 《Dear My Friend》

3. 姜濤 - 《作品的說話》

4. 陳卓賢 Ian - 《留一天與你喘息》

5. 姜濤 - 《Master Class》

香港最高串流量本地歌手

1. 姜濤

2. 陳卓賢 Ian

3. MC 張天賦

4. 張敬軒

5. 盧瀚霆

香港最高串流量本地歌曲

1. 姜濤 - 《鏡中鏡》

2. 姜濤 - 《Dear My Friend》

3. 姜濤 - 《作品的說話》

4. 陳卓賢 Ian - 《留一天與你喘息》

5. 姜濤 - 《Master Class》

香港最高串流量 K-pop 歌手

1. BTS

2. BLACKPINK

3. TWICE

4. IU

5. SEVENTEEN

香港最高串流量 K-Pop 歌曲

1. BLACKPINK - 《Pink Venom》

2. IVE - 《LOVE DIVE》

3. (G)I-DLE - 《TOMBOY》

4. IVE - 《After LIKE》

5. V - 《Christmas Tree》

（即時娛樂）