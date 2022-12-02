張繼聰事隔7年再開騷 5歲細女上台獻唱勁搶鏡 (14:00)

張繼聰昨晚在麥花臣場館舉行《Welcome to route 37演唱會》，太太謝安琪帶同一對仔女現身支持外，還有大批圈中好友現身捧場，當中包括MIRROR成員李駿傑、柳應廷、呂爵安及邱士縉、王丹妮、白只、泰迪羅賓、森美、林明禎、方力申、周勵淇、林盛斌 、釗峰、周秀娜、袁澧林、唐詩詠、前DJ細So（蘇耀宗）等，星光熠熠﹗

阿聰以一身牛仔Look亮相，唱出The Beatles的金曲《Get Back》，以及《半江紅》、《超新星》、《OH！夜》、《非走不可》等歌曲。事隔7年再開騷，他向歌迷打招呼時即被叫「除衫」，阿聰搞笑回應︰「時代改變，唔好叫我除衫﹗呢樣嘢，新一代好多人會踴躍去做，我除隱形眼鏡得喇！」

雖然阿聰曾表示演唱會不會有嘉賓，他卻在演出時突然走到台邊，拖着扮成老鼠的5歲女兒張靖（Kakaball）出來。原來Kakaball為爸爸的演唱會擔任特別嘉賓，在爸爸陪伴下獻唱英文歌《Somewhere out there》。Kakaball首次公開獻唱，表現淡定，媽媽謝安琪和哥哥張瞻在觀眾席上舉起燈牌打氣。阿聰拍手稱讚女兒，之後又送歌給台下的大仔張瞻。

完騷後，阿聰透露明年或開Part 2演唱會：「因為啲老闆都講，話下次搵個大啲嘅場再搞，我呢刻都係鍾情電影嘅。我有歌癮但唔等於可以開到騷，因為擔心有冇人買飛支持自己。」 提到女兒淡定演出，他笑言十分欣慰︰「我當時百感交集，怕佢會緊張，又覺得佢咁大個可以上台唱歌，真係好開心。」被問到為何沒送歌給太太謝安琪時，阿聰笑言︰「我全部嘢都屬於老婆，無嘢係自己。」至於可會和謝安琪合作開騷，他表示持開放態度，對方想開幾多自己就開幾多。阿聰坦言和謝安琪已16、17年沒合作過，現在可以合作。他說︰「我會受寵若驚，很榮幸，絕對開心。」

（即時娛樂）