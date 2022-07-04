古天樂《明日戰記》今Netflix上線 倫敦紐約東京台北現大型戶外廣告 (14:34)

古天樂監製及主演的《明日戰記》，今日於串流平台Netflix上線，美國紐約的時代廣場、英國倫敦Storm Cromination、東京澀谷全向交叉路口、台北小巨蛋等均設置大型戶外宣傳廣告。（大會提供 / 明報製圖）

古天樂監製及主演的《明日戰記》自8月25日上映至今，累積票房衝破8100萬。《明》片今天（2日）在串流平台Netflix上線，美國紐約的時代廣場、英國倫敦Storm Cromination、東京澀谷全向交叉路口、台北小巨蛋等均設置大型戶外宣傳廣告。電影總監製古天樂表示：「見到《明日戰記》的戶外廣告座落於世界多地的地標，感覺很神奇很開心，希望各地觀眾都享受《明日戰記》，並敬請期待我們天下一將為大家帶來意想不到的科幻宇宙！」

為響應電影於Netflix上線，早前曾推出《明日戰記》系列NFT的OneCool Collective亦與新世代高端奢侈品NFT平台WEAR合作，聯手打造以未來科幻為主題的虛擬空間，今日起至24日為影迷特設展覽，展示《明日戰記》系列NFT中出現過的戰甲和裝備。

展覽另一看點是即將推出的《明日戰記》虛擬運動鞋NFT。該運動鞋以《明日戰記》中動力裝甲背後的推進器為靈感，超現實主義的設計打破界限，顯現Web 3.0宇宙的無限可能性。《明日戰記》系列Genesis NFT持有者將會獲得空投，而其他參與元宇宙展覽體驗的用戶亦可透過抽獎活動，有機會贏取NFT虛擬運動鞋。

展覽中亦設有大銀幕放映電影預告和discord邀請連接，供用家加入OneCool Collective大家庭，OneCool Collective的「總司令」古天樂會不定期上線，跟大家在Discord交流電影及科幻未來的想法。

另外，《明日戰記》將於12月9日假中環海濱THE GROUNDS舉行《The Finale & The Future》電影活動暨戶外觀映體驗，屆時古天樂、導演吳炫輝、主演劉青雲及姜皓文等將出席活動，與大家分享與《明日戰記》一路並肩作戰的感受！

（即時娛樂）