《超能使者》今晚大結局 監製預告Ending充滿笑與淚 (15:15)

無綫台慶劇《超能使者》昨晚（1日）一集，講述擁有「讀心異能」的高守（林子善飾）因揭發威仔（沈震軒飾）誤殺男護士，威仔一怒之下「魔性」大發，以「奪命吸魂」黑化異能殺死高守。威仔事後一直隱瞞高守的死亡真相，豈料遭賀慶隆（歐瑞偉飾）以此為把柄，同時轉發威仔藏屍的片段向高勇（陳山聰飾）告密，最終被引到貨倉的威仔和高勇大打出手，結果導致兩敗俱傷。

《超能》今晚大結局，官方昨晚釋出全新預告片，片中Q姨（唐詩詠飾）和Open姐（劉穎鏇飾）均穿上白色婚紗、一臉幸福地等待新郎來臨，未料Q姨腦中忽然閃現自己被車撞飛、Open姐小產出血、高勇吐血倒地及阿鏈（陳展鵬飾）被槍擊的驚險畫面。兩女頓時臉色一沉，氣氛緊張。據悉，「殺子之仇不報誓不休」的賀慶隆今晚將與使者們正面交鋒。如此同時，威仔竟化身「最強武器」疑似打自己人。對於不少觀眾希望《超能》能有Happy Ending，監製文偉鴻透露：「只可以講最後一集將會穿插於笑與淚之間，而個結局亦都係充滿愛嘅，希望大家睇完會明白『有愛就無所不能』嘅道理。」

昨晚一集，眾人於殮房認領高守遺體，身懷六甲的Open姐阻止高勇找威仔報仇，痛失男友的阿七（伍樂怡飾）喊得悽慘。向來爽朗活潑的Open姐自從高勇出現後遺症後，由「開朗少女」變成「憂心女友」，直至高勇打算「送死」尋仇，Open姐爆喊箍實對方說：「我真係唔想個BB一出世就冇咗個爸爸，你就當為咗我或者BB，唔好去啦。」

劉穎鏇演得相當投入，她表示要代入大肚婆心態又要喊，難度比拍打戲更高。她說︰「每次拍喊戲我都好緊張，可能以前細個好唔鍾意畀人見到自己喊，所以培養到依家好少喊亦好難喊，但呢個心理關口我都慢慢克服緊。」伍樂怡難忘拍攝認屍一幕︰「當日現場氣氛好沉重，大家情緒都好低落，令我好快投入角色情緒。我第一次情緒未能及時抽離，拍完嗰場戲心情一路都好低落，需要啲時間先可以平復。」

（即時娛樂）