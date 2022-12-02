百萬同居計劃‧劇透｜盧瀚霆為錢搬入大宅 遇上連串怪事 (22:53)

富家子阿希驚聞阿包與人同居，調查後發現同居計劃裏竟有幾個男人。他為了保護阿包，決定以怪異的方式「入住」大宅。（大會提供）

燈仔到餐廳上班時，遇上獨自慶祝生日的女強人霍姐。霍姐後來向燈仔提出一個半年掙取100萬的特別工作機會。（大會提供）

盧瀚霆（Anson Lo）、黃德斌、柳應廷（Jer）、魏浚笙（Jeffrey）、簡慕華、徐㴓喬（Asha）及練美娟等主演的ViuTV原創劇《百萬同居計劃》下星期一（5日）首播。《百》劇講述簡慕華飾演的女強人「黑寡婦」霍姐，邀請Anson Lo飾演的燈仔 、黃德斌飾演的初戀男友蕭遙、徐㴓喬飾演的阿包等人參加「百萬同居計劃」。參加者只要搬進她的豪宅一起同居生活半年，就可以人人獲取100萬獎金。燈仔、蕭遙、阿包等人住進霍姐的豪宅，卻遇上連串怪事...... 《百萬同居計劃》首4集劇情如下︰

第1集

斜槓青年燈仔精通各項技能，工作一單接一單。他在接送服務裏遇上了新晉時裝設計師阿包、在車房遇上蕭遙及其太太（練美娟飾)，其後又在餐廳遇上獨自慶祝生日的女強人霍姐，但他並不知道這群人的命運在日後將會互相牽連。燈仔被大聖爺（李建邦飾）追債，慌亂之中逃到霍姐的公司裏假裝應徵模特兒，卻被霍姐認出。霍姐勒令公司同事加班趕工，設計師們怨聲載道，同事Lucky（鄧麗英飾）認為霍姐心理變態。霍姐孤單一人，家裏忽然停電，怎料到來維修的工人又是燈仔。霍姐突然向燈仔提出一個半年掙取100萬的特別工作邀請。

第2集

燈仔以為霍姐請自己做PTBF，心大心細，最終決定盛裝赴約。燈仔到達大宅準備「上班」，卻見到蕭遙、打扮奇特的女子飛機（黃可盈飾）、阿包亦先後到達。大宅的管家易先生（霍哥飾）向4人遞上合約，眾人恍然這份工作叫「百萬同居計劃」。眾人商議過後，雖然半信半疑，但為了巨額獎金，決定簽約參加。4人正式展開同居計劃，可是一開始已發現事實並非想像中美好！大宅裏不但伙食極差，而且怪異家規極多，一不小心便落得扣錢收場！蕭遙欺騙蕭太說自己去做保安，蕭太不知就裏，出招威逼蕭遙休息，令蕭遙苦不堪言。

第3集

一直暗戀阿包多年的富家子阿希驚聞阿包與人同居，心生疑慮，決定跟蹤阿包，結果阿希發現同居計劃裏竟有幾個男人。阿希大為震驚，為了保護阿包，決定兵行險着，以怪異的方式「入住」大宅。阿希得到燈仔的幫助，順利留在花園裏，阿包卻依然對燈仔甚為不滿。燈仔如常接送阿包下班回家，突然接到神秘電話，原來燈仔的哥哥咖喱哥（陳子豐飾）出事了，阿包更無故受到牽連。

第4集

大宅出現怪事，令眾人心慌慌，尤其是住在花園的阿希。阿希不慎打爛了霍姐亡夫心愛的勿忘草，易先生大怒要趕走阿希。為了留低，阿希答應一定會救回勿忘草。飛機分析，一切怪事源自大宅裏那個不能開啟的二號房。大宅仍然怪事連連，眾人心緒不寧。為了消除恐懼，霍姐請了風水師陸師傅（林兆霞飾）上門作法。陸師傅視察一輪之後，將矛頭直指阿希，說是阿希得罪了大宅的先人，令阿希立時臉色慘白。與此同時，燈仔卻靜悄悄地拿了一堆祭品上樓，衣櫃櫃門突然震動起來...

（即時娛樂）