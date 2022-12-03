王菀之貫徹寡言作風 Serrini台上「拉頭馬」全場爆笑 (14:20)

王菀之（Ivana）與梁嘉茵（Serrini）假灣仔會展舉行的一連四場《Ivana x Serrini Fairy Nice To Meet You Live 2022》，昨晚（2日）演出首場，2人以多個造型亮相，先合唱《靜謐神林》x《天堂有路》、《小俠》及《誅神的黃昏 》，為演唱會揭開序幕，Ivana開騷一向寡言，出名健談的Serrini表示，在台上「講嘢」也要先問准對方。

獨唱環節Serrini拖著道具馬車唱出《樹仔》，之後以Ivana腔調說：「我問Ivana，同佢開演唱會可唔可以講嘢？佢就話鍾意講咩都得㗎，我拖馬車想表達拖住白馬王子出來，結果變咗拉頭馬！」令全場爆笑，獻唱《長期浪漫》時，她又因忙住搬道具箱到另一位置而甩嘴。

Ivana就以鋼琴自彈自唱英文歌《Gloomy Sunday》、《Don't Text Him》及《White》，貫徹開騷習慣不講太多說話的作風。

Serrini唱出歌曲《我在流浮山滴眼水》時一度感觸，唱完自爆曲中所指的舊愛已結婚，不過獻唱時感觸，只是對自己的作品有感覺，她說：「Ivana同我同樣會被自己歌曲感動，佢寫旋律好勁，會對自己作品好有自信，同我一樣。」

（即時娛樂）