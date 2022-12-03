仔仔一堂｜馬詩慧由抗拒到接納女兒同志身分：個女有自己選擇 (14:31)

J2節目《仔仔一堂》昨晚（2日）一集，嘉賓馬詩慧（Janet）分享從抗拒到接納女兒王曼喜是同志的過程：「我諗我係一個幾傳統嘅媽咪，我都係想我啲小朋友結婚生仔。初頭係我自己Sense到，佢喺美國返嚟放暑假，我成日見到佢用電腦同個女仔傾偈，我就問佢，佢初頭唔認。直至有一日佢就話係呀，我係鍾意女仔，咁我淨係同佢講：『我諗你睇定啲先啦，遲啲你可能鍾意番男仔』。」

主持王賢誌（Vinci）聞言大表詫異，並追問Janet是否因事情發生在自己女兒身上才難以接受，Janet說：「冇錯，我好多同志朋友，我覺得佢哋好Nice，好Talented。」

Janet又謂後來全靠一個「窿」令自己想通，過程相當神奇，Janet說：「有次我去做Massage，張牀咪有個窿嘅，喺個窿度突然之間有人同我講：『你要開始去接受呢樣嘢，因為呢樣嘢會影響到你同你個女嘅關係。』我做完之後就覺得要Let Go喇，我個女有自己嘅生活，有自己愛嘅人，有自己嘅選擇。」

問及老公王敏德（Michael）當時的反應，Janet表示他對於女兒同志身分欣然接受，平時最接受不到的是女兒打扮性感，Janet說：「如果我啲女著裙短啲、褲短啲呢，佢就『喂喂喂，話畀佢哋聽唔好著咁短呀，太低胸喇。』」

Janet表示自從接納女兒同志身分後，全家關係變得密切：「𠵱家佢嘅Partner，我哋都當佢係家人，感覺好Warm。對於仔女，搵到自己嘅愛係最緊要。當你睇到個女搵到鍾意自己同自己鍾意嘅人，呢個係一個Blessing。」言談間的真摯令在場仔仔大為感動，個個眼濕濕。

（即時娛樂）