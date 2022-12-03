《燈火闌珊》優先場 任達華樂助新導演 麥秋成不抗拒夫妻檔演出 (16:13)

任達華讚《燈火闌珊》是有質素電影，講述香港以前燦爛霓虹燈，雖然霓虹燈已漸漸消失，但仍有其他燈光照耀香港，令香港發光發亮。（柯美攝/大會提供）

張艾嘉（張姐）憑電影《燈火闌珊》奪今屆金馬獎最佳女主角。電影昨晚（2日）假㘣方戲院舉行優先場，導演曾慶寧聯同監製陳心遙、有份演出的任達華（華哥）、袁富華、麥秋成和周漢寧等出席。

問華哥有否恭喜戲中老婆張姐奪金馬影后，他表示在心中，並讚《燈火闌珊》是一部很有質素電影，講述香港以前燦爛霓虹燈，雖然霓虹燈已漸漸消失，但仍有其他燈光照耀香港，令香港發光發亮，讓世界各地朋友來香港取景，他說：「我跟張姐的心都是一樣，希望幫助新晉導演。」

華哥覺得香港有得多特色地方，所以決定執導演筒，將這些東西拍下來，透露首先自導自演，以後巷為題材，現在正在寫劇本，希望明年開拍，並希望邀得元華和惠英紅演出。問到女兒任晴佳（Ella）會否客串一角？他說：「將來會寫部戲給她拍。」

麥秋成拖太太湯怡出席，湯怡表示該片是老公第一部演出電影，所以必定捧場，問她看完會否給老公意見？她笑稱不夠膽。麥秋成說：「我等緊你的意見。」湯怡說：「我演出年資雖然高過他，但演技上他好過我，他很喜歡演戲，每次收到劇本會研究角色，又會在家和我對戲，不過與他對戲感覺好奇怪，會忍不住笑。（演技如何？）好好，但仍有進步空間。」麥秋成表示不抗拒夫妻檔演出。

（即時娛樂）