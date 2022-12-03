繩角｜AK感謝楊樂文一直作伴：你總會奮不顧身全力支援 (17:28)

ViuTV原創劇《繩角》今晚（3日）播出大結局，李承東（楊樂文，Lokman飾）和歐陽駿（江熚生，AK飾）在擂台上一決高下，2人鬥得難分難解，互不相讓，愈打愈精彩，雙方都沒有因為對方是師兄弟而手下留情。比賽期間他們曾受傷倒下，但也從台下支持自己的人身上得到力量，被打倒後仍堅持站起來，為自己目標而奮戰。

由於Lokman和AK正身在加拿大，為《全民造星V》選秀，檔期排得密密麻麻。AK在社交網分享他和Lokman的照片，並感謝隊長Lokman一直作伴，他寫道：「李承東令歐陽駿成長，歐陽駿令李承東突破，兩個人，不同故事﹑不同背景，因為同一件事﹑同一目標，將自己燃燒到最大限度，就好似乾柴同烈火，只要一遇上便會燃燒，其實好似我哋真人咁，你會一直引導我去一個啱嘅方向，當需要燃燒時，你總會奮不顧身全力支援。

多謝你，李承東/楊樂文，不論繩角世界或是現實，感恩一直作伴，今晚最後一戰，歐陽駿決戰李承東，為你守護的而戰。」

昨晚（2日）AK亦分享多張騷肌照，他寫道：「我上得擂台，就會落得返嚟，咩原因上擂台都好，最緊要知道邊個等緊你落台，一齊返屋企。秀賢（林愷鈴）等我，我一定會返落嚟，大師兄（駱振偉）我一定會企返起身，我知你會睇住。」林愷鈴也在AK的Ig留言：「歐陽駿，加油！」

（即時娛樂）