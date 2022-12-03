沈震軒認曾跟賈曉晨拍拖 視女友陳欣妍為終身伴侶 (18:44)

明年40歲﹑2006年由加拿大返港參加英皇新秀，2007年再由藝員訓練班捱起的沈震軒（Sammy），在剛播畢的無綫台慶劇《超能使者》演「威仔」一角備受讚賞。

北上發展兩年多，今年獲楊受成賞識轉投英皇的沈震軒，日前接受商台《星光背後》梁泰來訪問。節目中，Sammy憶述多年來為了追夢，捱過臨時演員月入6000元睡劏房的日子，今年再泊到好碼頭甚至有機會再做音樂，他表示相戀5年的女友陳欣妍影響他很大。

Sammy說：「我這份人急性子，她卻很慢，我們最夾是一凹一凸，最初我認為她慢得來很蠢，但慢慢發覺，她的蠢其實比我更聰明，因為自以為聰明就容易鑽牛角尖，我們互補不足，她令我放鬆、冷靜，這段時間我變得開心了，已經對我幫助很大，我跟她很簡單的生活經驗，也幫助到我演戲。」

因演過電影《喜愛夜蒲2》，戲中沈震軒角色花名是「蘭桂坊USB」，加上入行後緋聞不少，他亦曾被冠以「娛樂圈USB」封號，被問及緋聞名單，他直認「有真有假」，至於有沒有跟圈中人拍過拖，Sammy說：「JJ吧（賈曉晨），這個大家都知，其實我們做演員，真的易投入（感情），因為我們的職業是專業地玩弄感情，但要識得抽離。」

5年前，沈震軒因拍微電影與陳欣妍擦出愛火，節目中，Sammy坦承這關係是他成長以來，最長的一段關係，他說：「真的是最長，我都估不到，因為之前的年紀都比我大，最估不到可以跟一個細我那麼多的人交往這麼久。事關會有generation gap（代溝），比如我聽（張）學友的歌，她很多都不認識，真的會有，但原來你以為不可行，但換個角度看，這才是你需要的東西。」

對於最初在片場相遇被陳欣妍吸引，Sammy說：「真的是感覺，首先我鍾意成日笑的女仔，她一笑就會變腰果眼，還有她的那份真，我們一開始已可以公開手拖手行街，跟之前關係不同，其實我很喜歡這感覺，不再需要顧形象做回自己，我跟她一齊勁舒服，踢拖就出街吃飯。」

北上發展兩年多後回港，沈震軒指兩口子捱過分隔兩地考驗，早認定陳欣妍是他的終身伴侶，他說：「認定了！認定了！」至於有沒有計劃結婚生下一代，他只肯說：「不遠啦！不遠啦！爹哋媽咪都見過她，事關之前他們都來香港，也有出去玩或者去迪士尼，都OK的，雙方家人相處很好，大家男人最明白，男人最怕麻煩，最緊要簡單，大家都舒服及開心。」

（即時娛樂）