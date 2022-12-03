相識逾30年十分難得 黎耀祥拍《輕‧功》 孭馮素波行樓梯 (18:46)

馮素波和黎耀祥於1990年拍攝《自梳女》而認識，2人已相識逾30年，2人將在《輕‧功》合作演出。（資料圖片/大會提供）

三屆視帝黎耀祥日前接受由馮素波（波姐）主持的商台節目《樂齡王國》訪問。波姐和黎耀祥相識始於在1990年拍攝《自梳女》，翌年他們又再度合作《大家族》一劇，原來當年拍《大家族》期間，波姐曾被馬騮咬傷送院，黎耀祥當時陪波姐入院，並一直守候波姐身邊，波姐說：「這份關懷，我一直銘記於心。」

黎耀祥之後即使要到日本拍外景，也特意將波姐喜歡吃的威化餅帶返港送給她，令她覺得這段感情十分難得，節目中，波姐說：「所以我記住黎耀祥記咗幾十年，我好多謝你！」

祥仔亦指對波姐印象最深，就是拍攝《大家族》時期，當年2人與劇組飛馬拉拍外景，令他們變得更熟絡。及至今年，2人再有機會合作，就是快將播出的劇集《輕‧功》。節目上，2人預告這次演彼此守望相助的街坊，黎耀祥透露戲中拍攝親自孭波姐走樓梯一幕，他堅持不用替身，笑言當時曾跟攝影師說：「最好可以一take過，因為我最怕腳軟。」

波姐見證黎耀祥從演藝圈新人，攀上三屆視帝事業高峰，但私底下，她亦見證對方待人接物並沒任何改變，波姐說：「佢現時成就得來不易，但又好似得唔得到視帝，都係咁平凡！」

雖然貴為三屆視帝，但黎耀祥說：「我不介意接演任何角色，因為在不同的人生階段，也會有不一樣的經歷，在不同的年齡層，又會有新的體驗，以演出不同社會層面的反應。」

（即時娛樂）