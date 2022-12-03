《超能使者》阿鏈被「處死」 監製文偉鴻解畫：佢係成佛 (19:58)

《超能使者》監製文偉鴻稱阿鏈最後是成佛，大家看他的坐姿是否有聯想？（視頻截圖 /明報製圖）

無綫劇集《超能使者》昨晚大結局，監製文偉鴻「處死」阿鏈（陳展鵬飾），要他在Q姨（唐詩詠飾）面前老死街頭，好殘忍！阿鏈以「時間倒流」能力將日子逆轉至一年前的「6月6日6時6分6秒」大型車禍之前，除了阿鏈的犧牲，所有人生活如常。有網民對結局有異議，形容：「好人唔死、壞人唔死，25集戲，我究竟睇咗咩？」

文偉鴻回覆《明報》為何「處死」阿鏈，說：「佢係成佛！佛無形無相，不一定如神般展示，劇集開首我就用上666魔鬼暗示去賜呢5位使者魔鬼大能，成魔還是成佛，一切皆看你能否戰勝心魔，是否心中有愛。」

文偉鴻提到《超能使者》創作靈感源自《西遊記》，但他向公司「賣橋」到跟編劇度劇本時，他也沒有透露想將《西遊記》變時裝與超能力的底蘊，他說：「一來賣橋難獲批准，若果我向編劇講出構思，又怕惹無限聯想，以為我想拍唐僧、孫悟空與豬八戒。我只係要《西遊記》的概念，唔需要角色化，誰是馬騮精等等。一邊創作劇本時，我就暗暗將我的意念推向軌道，守這個秘密足足守了兩年。」

他稱劇中的超能使者每遇到救助事件或困難就等如《西遊記》中師徒遇難關挑戰或惡魔的誘惑，他說：「《超能使者》是講苦行苦修的經歷，喺香港做藝術片中心思想的題材好難做，希望雅俗共賞，以商業的包裝，我才可以借用少少空間去說我的想法。」

另邊廂，有觀眾心痛阿鏈的犧牲，陳展鵬在社交平台報平安兼放閃。他分享「老妝」阿鏈跟太太單文柔的恩愛合照，是太太往探班時所拍，他寫道：「大家放心，阿年冇事，有人收留咗我，有個後生女照顧，日子過得不錯。要同我守秘密，唔好講比其他超能使者知呀！後會有期#超能使者#好劇有好報#頒獎禮 」

（即時娛樂）