法證V｜黃宗澤讚蔡潔腋窩好靚好性感 被對方「中指」回應 (20:32)

黃宗澤、蔡思貝、蔡潔、王敏奕等，今天（3日）到社區中心跟市民玩遊戲，現場打成一片。

內地已率先播映《法證先鋒V》大結局，見黃宗澤化小丑妝對鏡一幕，疑角色黑化留伏線拍下一輯。黃宗澤曾向監製詢問，獲回覆或讓觀眾留下懸念；他當時的確拍了幾個不同結局版本，不清楚最終選哪個版本。他說：「如果《法證》開拍第6輯，要我再演出都沒所謂，最緊要有工開。」

曾奪視后的蔡思貝，今年又有分角逐《萬千星輝頒獎典禮2022》的視后，問到如何為自己拉票？她抱順其自然心態，希望百花齊放，待下次有更具挑戰性的角色才再爭獎：「我見今年好多劇都有迴響，未揀定心水。」

黃宗澤表示會投蔡潔一票，因為她劇中有大露背場面，笑她是「視後（后）」，他繼續爆趣事：「播出蔡潔露背被劏一幕時，我正在食晚飯，於是拍低她的胳肋底相再傳給她。我望到她胳肋底部位好靚、好性感，還因此食多2碗飯！結果她用『中指』回覆我。」黃宗澤笑言私下與蔡潔很熟落，所以可以互相開玩笑，希望下次收胳肋底型生日蛋糕。

蔡潔聞黃宗澤拍下她幕前露胳肋底相，即罵對方好核突，不過也感謝他捧場和幫手宣傳。蔡潔否認用粗口回應對方：「沒有呀，只是寫英文字thank you之嘛。知道那一幕播出後，多了很多網民留意，其實當日拍攝有盡量打底確保沒有走光，又要黐好多暖包。黃宗澤有眼光，多謝他投選我爭視后，自己會繼續努力，入圍已很開心。」

外界指蔡潔與李佳芯撞樣，更傳力捧她取代李佳芯，蔡潔認為任何人都不能被取代，也不覺得自己似李佳芯，她說：「曾有人說我似陳煒，更有人說似梁烈唯（梁競徽），都有點離譜。可能我大眾樣變萬能key，作為演員都是好事。雖然被說似別人，但入行愈久，覺得最緊要舒服做自己，不用刻意改變形象。」

（即時娛樂）