公開前夫2600萬借據 汪小菲斥大S：睜眼說瞎話 你要臉嗎？ (21:03)

台灣女星徐熙媛（大S）跟前夫汪小菲的金錢糾紛成羅生門，大S公開汪小菲欠她2600萬的借據，而汪小菲就有關借據說出另一版本，並還原買屋始末，斥大S講大話，說：「你要臉嗎？」

去年11月大S宣布跟內地富商汪小菲結束10年婚姻關係，兩人共同撫養一對子女，今年3月大S再婚嫁韓團酷龍成員具俊曄。上月爆出金錢糾紛，汪小菲被指違反離婚協議，未向前妻大S支付相關生活費，欠約125萬港元。汪小菲與母親張蘭連環向大S與家人攻擊，大S一句「保證此生不出惡言」稍平息糾紛。近日張蘭又開火，指S媽過去是「坐枱的」，又說大S家電費高達94000元新台幣，是因為她將家人電表也納入自家電費。S媽為此還擊，澄清自己年輕時在餐廳打工而非「坐枱」，又說不同地址的電費不能一起計算。

汪小菲指控大S婚內出軌，聲稱大S在2018年就和具俊曄搞在一起，以當年具俊曄到台灣跟粉絲見面，合照中疑似大S姊姊徐熙嫻在場。今日具俊曄終於開腔，親自發文：「這怎麼可能是同一個人」大S也不再忍，今日傍晚在社交網公開銀行帳戶明細，表明物業是自己。她寫道：「兩套房皆為本人貸款購置。愛新覺羅汪挑好，我買單。心疼聲嘶力竭賣酸辣粉的被兒坑。」接著她再公開於汪小菲親手寫的借據，向她借2600萬，答應2018年底還清，但至今只還了500萬。大S說：「這借據為愛新覺羅汪親筆寫下。事隔至今只還了500萬元。嫁入『豪門』真是穩賠。現在祖宗十八代都被毀謗，無語。難怪軟飯賣的駕輕就熟。」

汪小菲隨即在微博反駁大S的指控：「徐熙媛，我本來對你還保留孩子母親的這個身份，你今天睜眼說瞎話，你根本就不配當我孩子的母親。咱們買的那個房子時，我在台灣都沒有賬戶！我賣了畫，都匯到你永豐銀行！首付交了兩個多億，後來酒店有了賬戶，就從酒店付的房貸。當時酒店開業差點兒資金，從大陸匯不來錢！你以為匯款那麼容易嗎？我讓你幫我度過一下，當時又買房酒店又在裝修同時進行。你讓我寫的借條，我什麼時候，給你給家那麼多東西，我讓你寫過任何東西？離婚的時候你自己說的這個錢不用還了，因為四億那個房子給你了。但是離婚後你又出爾反爾，我同意給你，我換不出那麼多外匯，所以賣了一幅畫價值五百萬台幣，我就先還了你五百萬，剩餘的後續慢慢還完。當時律師都在，大家都能作證！你要臉嗎？等會兒會把這些資料一一公開！」

他再發文，寫道：「先看看咱倆這離婚協議每個月給你的，當時你說好好照顧孩子讓我把信用卡留下，結果每月上百萬的買東西，我還奇怪呢你也不出門買那麼多服飾幹嘛呢？我說你都結婚了，為什麼還這樣呢？你說因為你現在這個老公很節省過著平淡的生活。當時因為買房子要放你名下，才因為這個房開的這個賬戶，我恢復一下和你媽當年的微信通話，找一下那個匯款路徑。」看來這場離婚恩怨不容易解決！

（即時娛樂）