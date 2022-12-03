何猷彪陪同翁靜晶頒「無名女俠金章」 拍拖參加澳門畫展放閃光彈 (22:36)

翁靜晶早前出席澳門舉行的畫展，會上展出她跟何猷彪的《妻眼中的夫》和《夫眼中的妻》作品。（大會提供）

何東爵士曾孫何猷彪（Sean）與太太翁靜晶於今年8月設立MJHA瑪莉何東「無名女俠金章」以表揚慈善服務中有傑出貢獻的女士，頒發金章給首位得主李美蓮。何猷彪為傳承家族設立慈善獎章之傳統精神，以太太翁靜晶的英文名作獎章之命名，「無名女俠金章」是以99.99%足金打造。

昨日（2日）何猷彪與翁靜晶出席何東女子中學周年畢業頒獎典禮並70周年啟動禮暨STEAM學習中心啟用禮，頒發第二枚「無名女俠金章」予該校甘貽芳音樂老師，以表揚她在教學上傑出的成就。甘貽芳老師是樂觀積極的抗癌女英雄，她於1991年開始於何東女子中學任教。於患病期間，甘貽芳老師仍帶領何東中學的同學參加各項音樂比賽。學校的口琴隊更在德國舉行的2017世界口琴節中，取得樂團(公開組)及自由組合兩項目中獲得冠軍; 又於2019年，帶領學生到維也納參加世界和平合唱節，並取得「和平之聲獎 (Angel of Peace Award)」。

翁靜晶於致辭中鼓勵學生專心向學，更可視網課為未來投入社會工作的超前最佳實習機會。又以身作則，道出她如何以努力不懈和專心的態度，去克服工作後重返校園學習所遇到的困難來鼓勵各同學。

翁靜晶於2019年跟Sean結婚，成為幸福太太，早前夫婦攜手參加澳門視覺藝術協會主辦的「露紅煙紫 - 澳門視覺藝術協會年展」，展示了她自己的作品以及一幅丈夫何猷彪所畫的作品。翁靜晶與丈夫於同學習油畫期間，發覺彼此最想畫的人物，正是彼此，遂產生《妻眼中的夫》和《夫眼中的妻》這一組作品，極之浪漫。於繪畫之時，二人皆帶著愛戀的心情，描繪出眼中對方最好看的時刻，真正展示了情人眼中出天使的最高愛戀境界。

（即時娛樂）