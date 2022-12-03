《歡樂滿東華》林敏驄口花花撩汪明荃 李芷晴玩冰尖叫聲震天 (22:54)

《歡樂滿東華2022》今晚舉行，打頭陣有譚詠麟跟After Class（炎明熹、姚焯菲、鍾柔美、詹天文）與多名聲夢學員冼靖峰、張馳豪、任暟晴、黃洛妍、趙紫諾與XiX演唱; 這表演獲100萬贊助。汪明荃的忠實影迷「明荃之友會」，一如以往摺銀紙擺設作慈善拍賣，今年作品名為「財源滾滾荃福氣」，利用約30000元銀紙摺出福桶、福及金元寳，底價68000元。阿姐說：「影迷摺銀紙花傳統差不多20年，我好放心交他們設計主題，不需我提意見。福袋上的『福字』是我親筆提，估計拍賣價有20萬。」

阿姐今晚穿著低胸晚禮服華麗登場，胸前有花朵形狀裝飾，向來愛搞搞震的林敏驄剛路過亂入，阿姐大叫他「視帝」，兩人即興玩自拍。林敏驄口花花問阿姐心口的一束東西是什麼，阿姐即秒速回應：「皺紋！」場面搞笑。

《香港小姐再競選》的三甲何沛珈、李芷晴、陳懿德在寒天玩冰籌款，「凍冰水 籌善款」中她們穿Bra Top與短褲在戶外浸冰水並不斷將冰粒倒在身上籌款，她們凍到震騰騰，李芷晴更將大堆冰倒在胸口，現場不斷傳出她們的尖叫聲。

譚俊彥參與網上版演出與歌手夾Band唱歌外，又負責「爬得快 籌得多」搶包山項目，他指「包山」有3層樓高，事前有綵排兼做足安全措施，不太擔心。他與隊友戰略是一開始爬到最高點，在分半鐘內搶最多包。他預告一對子女應承捐出零用錢為爸爸打氣，呼籲大家留意熒幕字幕會出現「譚小朋友」。

（即時娛樂）