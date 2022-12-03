就是青春｜林躍翰似胡鴻鈞被留意 洪韻騏視炎明熹學習對象 (23:15)

HOY TV選秀節目《就是青春》參賽者林躍翰、洪韻騏、梁樂童與阮偉倫被睇高一線，節目以2000萬打造，但收視未如理想。

林躍翰直言看到節目收視低的報道有少少不開心，他說：「因為我們參加比賽是想觀眾見到，但收視有點低，亦不是我們能力範圍控制到的事，不開心完還是專注表演和拍攝，希望表現更好，令更多觀眾知道看我們。」被冠以「翻版胡鴻鈞」之名，他指有時在網上平台見到對方的大頭照，都嚇一嚇以為是自己，認為是角度問題：「我覺得似胡鴻鈞都是好事，多了別人留意，甚至吸引胡鴻鈞本尊找我拍條片，當我們行埋一齊是不似的，被指翻版沒有特別不開心，但希望大家記得我。」

洪韻騏獲封「炎明熹勁敵」，她摸不着頭腦及一度嚇親受不住這壓力爆喊：「我不是易喊的人，但好驚令人失望。炎明熹唱歌好勁，是我的學習對象，不認同是什麼勁敵，怕被比較會很大壓力而影響到進步。」

梁樂童與洪韻騏情同姊妹，經常將合照放上網。23歲的她被網民讚與19歲的洪韻騏合照時似妹妹，她笑稱被指童顏都好襯個名。

阮偉倫獲網民指顏值高，雙眼長期水汪汪。他說：「我覺得個樣是ok，但沒有大家講的這麼誇張，從小不是很有自信的人，有一點受寵若驚，第一次畀人在台上公開讚靚仔，好尷尬。」

（即時娛樂）