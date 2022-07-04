歡樂滿東華2022｜善款數字再破紀錄 達126,888,888元 (12:30)

無綫籌款節目《歡樂滿東華2022》今日（4日）凌晨圓滿結束，善款數字再破紀錄，今年的善款總數達126,888,888元，比去年多出290萬元，成績理想。當中以汪明荃和老公羅家英合演的粵劇折子戲《紫釵記之陽關折柳》，籌得最多善款，達389萬元。
1. 粵劇折子戲《紫釵記之陽關折柳》— 汪明荃、羅家英
籌得善款：$389萬
2. 鳴芝聲劇團粵劇折子戲《蝶海情僧之璇宮合浦》— 蓋鳴暉、吳美英
籌得善款：$363萬
3. 歌曲《To Sir, with Love》— 冼靖峰、張馳豪、東華三院甲寅年總理中學合唱團
籌得善款：$120萬
4.序幕表演— 譚詠麟、After Class（炎明熹、姚焯菲、 鍾柔美、詹天文）、冼靖峰、張馳豪、任暟晴、黃洛妍、趙紫諾、XiX（莊殷玥、劉芷君、 梁善知、繆昀希、鄧曉殷、楊秉頤）
籌得善款：$100萬
5.「全城Run衝衝衝」— 陳山聰、胡諾言、林子善、張曦雯、趙希洛、 東華三院前主席王賢誌BBS
籌得善款：$100萬
6.「爬得快 籌得多」— 譚俊彥、孔德賢、 黃子恒、泰臣、區永權、蕭正楠、劉穎鏇、朱智賢、譚凱琪、游嘉欣、余思霆、關楓馨
籌得善款：$90萬
7.「真車神極速Ride」— 江嘉敏、羅浩銘
籌得善款：$60萬
8.「齊踩板 係女神」— 邵珮詩、郭柏妍、何泳芍、葉靖儀、王子涵、香港女子滑板代表蘇康橋
籌得善款：$30萬
9.歌曲《一家人》— 林敏驄、郭柏妍、鄧智堅、關曜㒞、文凱婷、何晉樂
籌得善款：$30萬
10.汪明荃 — 銀紙掛畫「財源滾滾荃福氣」
籌得善款：$20萬
11.「凍冰水 籌善款」— 何沛珈、李芷晴、陳懿德
籌得善款：$20萬
12.「打沙煲 爆善款」— 何廣沛、譚坤倫、李君妍、古天祥、林子超