輕‧功｜「女一」蔣祖曼向視帝偷師 朱敏瀚黎耀祥再續父子緣 (12:38)

蔣祖曼飾演的洪翊嵐是女強人，做事果斷能幹，同時亦是一位「控制狂」。（大會提供）

無綫新劇《輕．功》將緊接《超能使者》，明（5日）晚起首播，演員陣容包括黎耀祥、龔慈恩、蔣祖曼、朱晨麗、朱敏瀚、鄭子誠、歐瑞偉、韋家雄、寶珮如、王綺琴及楊卓娜等。

《輕．功》除了有兩大好戲之人黎耀祥及龔慈恩外，蔣祖曼和朱敏瀚在劇中飾演他們子女。37歲的蔣祖曼演技備受肯定，她在《鐵探》、《使徒行者》及《逆天奇案》的演出大獲好評，今次她首度升呢做女一，更於《萬千星輝頒獎典禮2022》獲提名「最佳女主角」，演出令人期待。

蔣祖曼飾演的洪翊嵐是女強人，做事果斷能幹，同時亦是一位「控制狂」，雖然她不時與老竇洪十一（黎耀祥飾）頂撞，但十分關心爸爸。與此同時，翊嵐亦要面對感情問題，令她只好寄情工作。長年責任如山的翊嵐，如何「放低枷鎖、放輕自我」，是她要面對的「輕功」。

蔣祖曼受訪時透露收到劇本後十分開心，她說：「咁多年嚟冇演過小品劇，終於可以試啲未做過嘅角色同戲種，同時我就變得好緊張，因為要變番新人學習新嘅嘢。」

講到洪翊嵐這個角色，她說：「今次角色內心變化會多啲，喺做人處事方面，現實中嘅我同角色係完全唔同，但對屋企人嘅態度，佢又有我嘅影子喎，其實每個人睇呢套劇，都可以喺唔同角色上搵到自己個影子，我覺得劇集slogan好好，『100個人，100種共鳴』。」

祖曼表示很榮幸跟視帝祥哥合作，她說：「我成日趁佢拍攝時睇Mon偷師，好多場戲都睇到我哋眼濕濕，真係演得好好。」

現年30歲的朱敏瀚（朱仔）近年演技大躍進，曾先後於2020年及2021年分別奪得「飛躍進步男藝員」及「最佳男配角」，今年他憑《痞子殿下》獲提名「最佳男主角」。

朱仔飾演的洪翊風，性格簡單隨和但欠缺上進心，如何從小朋友變成「舉重若輕」的男子漢，是翊風需要學習的「輕功」。朱仔今次是繼《拳王》後再與祥哥結父子緣，他受訪時說：「好開心可以再同佢合作，上次佢個角色比較有權勢，同佢有一種距離感，今次就係一個正常家庭，關係Close好多，感情戲同交流都多啲，有一排開工好似返咗屋企咁，拍得好輕鬆自在。」提到「家姐」祖曼，他說：「大家年紀真係似姊弟，同埋現實我得兩個阿哥，其實有個家姐都幾好吖，家姐真係會特別惜細佬。」

此外，十一的一班舊同事兼街坊同樣值得注意，分別是前服裝師李世舫（鄭子誠飾）、前道具師方芯（王綺琴飾）、茶水姐姐姚寶螢（寶珮如飾）、前副導演鍾志威（韋家雄飾）及前編劇吳錦賢（歐瑞偉飾），眾人角色性格鮮明，然而每人背後其實都有着沉重的過去。

（即時娛樂）