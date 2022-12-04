獎門人｜東張女神玩得夠放 林雪重口音玩「口噏噏」笑爆嘴　 (13:00)

「東張女神」隊的利穎怡、王嘉慧、黎寬怡、梁菁琳及梁敏巧玩得好放。（大會提供）

無綫節目《開心無敵獎門人》，今（4日）晚播出一集，有「獎門人」曾志偉，帶領「獎老」錢嘉樂、阮兆祥、麥美恩、林秀怡及程浩駿擔任主持。今集嘉賓包括「獎門人好友」隊的林雪、彭健新、鄧兆尊、陳彥行、陳嘉桓及路芙，以及「東張女神」隊的利穎怡、王嘉慧、黎寬怡、梁菁琳及梁敏巧。

首個遊戲「開心無敵燈燈燈」睇頭十足，一班東張女神分別大擺「Ig水着」、「三級片封面」、「老土影相」Pose，性感與搞笑兼備；另邊廂的林雪則大放笑彈，其中要他擺出「經典電影人」Pose，見他伸出手指以為是揸槍，但後來他解釋原來是扮「醉拳」，令人哭笑不得。

在「辣辣壽桃邊個食」環節同樣過癮，慢三拍的林雪玩「口不對心我最勁」獲優待，獎門人給予他免罰一次的機會，惟他非常不爭氣，最後都要輸多次，最終要硬食辣辣壽桃。

在「開心無敵落大閘」中，一班靚女拋下女神包袱，玩得十分投入。「東張女神」隊的利穎怡High爆除衫扮跳脫衣舞，黎寬怡即場趴地扮海獅，2人之後再扮做「隆胸」手術，非常過癮；另一隊的女神陳嘉桓玩得同樣夠放，除了蹲在地上扮踎廁及放臭屁外，更表演狂野揈水髮，相當玩得。

「開心無敵口噏噏」則最為爆笑，林雪再次成為全場焦點，出名口音重的他負責講時，令對手聽到成頭黑人問號，他出盡九牛二虎之力都讀不到「髮」字正音，情急之下他連普通話都講埋，之後輪到他估答案的時候，他竟然將「柑蕉桔梨碌柚」講成「柑蕉桔梨蘿柚」，笑爆全場。

（即時娛樂）