劉嘉玲自認壯年捱得不排除拍劇 讚梁朝偉舉重若輕收放自如 (13:52)

劉嘉玲自認壯年仍然捱得，若拍劇則視乎劇本及角色。（鍾偉茵攝）

劉嘉玲、鄭秀文（Sammi）、甄子丹和太太汪詩詩、呂良偉和楊小娟夫婦、沈月、上山詩鈉女兒Hilary、韓國超模Irene Kim、黎姿、周汶錡、林德信、陳凱韻（甘比）偕同大女劉秀樺與何超欣、馮德倫、俞琤、林海峰、楊梓菁、夏永康和張叔平等，昨晚（3日）悉心打扮出席「K11 NIGHT時裝藝術慶典」。

劉嘉玲身穿拖尾晚裝高貴現身，嘉玲之前陪老公梁朝偉（偉仔）出席釜山國際電影節，2人再赴日本旅行，足足玩了1個月，暫時不再外遊，留港過聖誕和度歲。至於如何慶祝聖誕，嘉玲說：「年紀大了，一切從簡，搞個小型派對就算。」

談到她日前出席陳可辛（Peter）60大壽派對，她說：「很開心見到好多朋友，犀利過頒獎典禮，台前幕後都有，傾巢而出，證明Peter人緣多好。」Peter成立公司計劃拍劇，問她會否幫Peter拍劇？她表示要視乎劇本和角色，有合適都會拍，不怕拍劇辛苦，她說：「做什麼都辛苦，在家沒工作都辛苦，最重要講明工作時間，讓我有心理準備。我是壯年，仍捱得。」

偉仔之前接受訪問時也表示想再拍電視劇，嘉玲指偉仔可以拍Netflix和Disney+，她說：「他選擇比我多，羨慕不來。（偉仔適合拍什麼類型劇集？）他現在已去到無限可能階段，他有很多人生和拍戲經歷，舉重若輕，收放自如。」

（即時娛樂）