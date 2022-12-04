曾志偉掌林敏驄嘴 互窒放笑彈 爆老友視帝得票最少 (16:51)

林敏驄獲頒「民選視帝」，問到無綫會否尊重民意，林敏驄代志偉搶答：「當然不會啦！」（林祖傑攝）

曾志偉笑老友林敏驄不請自來兼山窮水盡。（林祖傑攝）

林敏驄和曾志偉老友鬼鬼，受訪期間志偉出手掌阿驄嘴，2人互窒兼放笑彈。（林祖傑攝）

曾志偉與林敏驄向來老友鬼鬼，昨晚（3日）他們在《歡樂滿東華2022》騷碰面，接受訪問時各不相讓全程互窒，場面搞笑。

林敏驄先窒志偉人間蒸發後終於出現，是良心發現；志偉聞言解釋「蒸發」完後變凝固便走出來，皆因為做善事。林敏驄投訴《萬千星輝頒獎典禮2022》未獲通知邀請他出席，志偉聞言說：「邀請他就會贏嗎？識了幾十年，知道請他偏不出現，不請便會自來。他這種人會借乞衣兜，今（昨）日做善事先來唱歌，證明他山窮水盡！」

對於林敏驄強調不清楚頒獎禮遊戲規則，所以不懂拉票，志偉笑笑口教他用「賄賂總經理」。林敏驄竟然拿志偉早前緋聞來開玩笑：「不用賄賂，請個高的模特兒讓他擒上去就得啦！」志偉聞言出手掌對方嘴，輕輕連摑數巴，惟林敏驄不怒反笑。

追問兩人有否乘機傾視帝獎項問題，志偉強調從未傾過，搞笑稱今年採用抽獎形式，待林敏驄打入10強才再作打算，還說知他目前票數得最少，因為大家見到「林」字已撕票。

對於林敏驄獲頒「民選視帝」，問到無綫會否尊重民意，林敏驄代志偉搶答：「當然不會啦！」後來他才補充，如果不是志偉找他，相信自己一世都沒有機會拍電視劇。

林敏驄搭志偉膊頭說：「老友叫到，我沒有所謂，便支持一下，求其做出來效果也不失禮，現在拍完就可以拍拍籮柚走人。」志偉也回應好友，讚他求其做也得視帝，又終於肯講良心話，笑他應該練了很久。

（即時娛樂）