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61歲劉德華低調現身 坐觀眾席欣賞囡囡演出 (19:26)

文章日期：2022年12月04日

61歲的劉德華前天（2日）被網民上載他現身女兒劉向蕙就讀學校活動的照片，當天華仔一身黑色西裝打扮低調現身，並坐在觀眾席專心欣賞女兒的演出，但華仔仍難掩星味，被不少網民認出。

（即時娛樂）

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