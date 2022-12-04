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61歲劉德華低調現身 坐觀眾席欣賞囡囡演出 (19:26)
文章日期：2022年12月04日
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劉德華坐在觀眾席專心欣賞愛女演出。（微博圖片）
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61歲的劉德華前天（2日）被網民上載他現身女兒劉向蕙就讀學校活動的照片，當天華仔一身黑色西裝打扮低調現身，並坐在觀眾席專心欣賞女兒的演出，但華仔仍難掩星味，被不少網民認出。
（即時娛樂）
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