繩角｜AK Lokman擂台戰Sharp Cut 網民求開續集 (20:29)

范兆風要求歐陽駿與李承東在最後一回合KO對方，但兩人也沒有望向她，令她有被忽視的感覺。（ViuTV網上片段截圖 / 明報製圖）

ViuTV劇集《繩角》昨晚（3日）大結局，歐陽駿（江𤒹生，AK飾）與李承東（楊樂文，Lokman飾）終於決戰擂台，兩人勢均力敵，一時難分高下，更同時間被對方打中瞓低。范兆風（蘇麗珊飾）見兩人起番身後一臉失望地表示「如果唔起身，個結局咪夠淒美囉」，被身旁的亞洲拳王井澤魂（王智德，Alton飾）反駁︰「咩結局呀，佢哋上台唔係為咗你﹗」范兆風在第4回合開始前豎起一隻手指， 要歐陽駿及李承東在這一局KO對方，惟兩人完全沒望向她。第4回合開始，李承東一開始就猛烈進攻，將歐陽駿打入死角，歐陽駿卻在緊要關頭逃出死角，一拳打向李承東。

正當觀眾看得緊張之際，鏡頭一轉竟是歐陽駿與秀賢（林愷鈴飾）在海邊聽歌的畫面，然後是King Boxing 4師兄弟跑步、歐陽正（李健宏，KB飾）與三姑（練美娟飾）的耍花槍戲、歐陽駿與李承東拜大師兄袁天就（駱振偉飾）的畫面等，令人摸不着頭腦。劇情未有交代歐陽駿與李承東一戰的結果，只從范兆風父親口中得知范兆風最終賠錢取消了拳賽。李承東之後返回King Boxing繼續擔任歐陽駿的教練，井澤魂返日本前到King Boxing找歐陽駿、李承東，3個人在拳館內痛快地打一場。歐陽駿之後繼續努力訓練，花了14個月就稱霸其級別，更遠赴日本比賽，挑戰連井澤魂也視之為前輩的「鳳凰武神」黑目齋（周國賢飾），兩人對戰一觸即發。開放式的結局令不少觀眾意猶未盡，紛紛留言要求開拍第二季或電影版。

駱振偉、Alton、邱傲然（Tiger）、譚凱倫、KB及林愷鈴昨晚在結局後於社交網開直播。Alton透露井澤魂擂台上打死袁天就後，他被不少網民鬧冷血，質問他為何要打死袁天就。Alton無奈說︰「大家要知道，其實唔係我揀㗎﹗」他提到大結局歐陽駿與李承東對戰那場一鏡到底的戲，大家在拍攝前也很擔心，幸好拍了兩次就ok。駱振偉說︰「我看電視時，真的很想攬住個電視機惜﹗」Tiger飾演的虎仔十分女性化，卻有很多女朋友。他表示其角色主要是搞氣氛︰「我覺得很過癮，而且未試過，大家都ok，起碼正面先。我差不多一半對白都是劇本沒有的，要度啲gag，又突然moonwalk。」Alton大讚Tiger「是個好東西」。

談到可會拍續集，Alton認為要視乎觀眾反應，呼籲大家到ViuTV社交平台留言。Tiger笑言︰「有budget就電影，冇budget就廣播劇﹗」大師兄袁天就已死，駱振偉自言能參與續集機會不大。秀賢與歐陽駿在大結局一集已去到兩日後就結婚的階段，但兩人在劇中卻沒有咀戲。林愷鈴表示劇本沒標明二人有接吻戲，但她覺得秀賢與歐陽駿已私下咀過。Tiger聞言說︰「我現在都是King Boxing半個老闆，我很支持阿駿和秀賢這個（咀戲）。第一季沒有，第二季時補番條數﹗」

（即時娛樂）