百萬同居計劃｜盧瀚霆演燈仔要克服心理關口 柳應廷初見黃德斌嚇一嚇 (21:23)

盧瀚霆（Anson Lo）、柳應廷（Jer）合演的ViuTV劇集《百萬同居計劃》明晚（5日）首播。Anson Lo在劇中飾演斜槓青年燈仔，從事的搬運、裝修及汽車維修工作均要體力勞動，他在開拍前刻意瘋狂健身操肌︰「燈仔比較吊兒郎當，沒有目標，既來之則安之。這個角色跟我完全相反，我是很有計劃的人，有時甚至會過分擔心﹗」

Anson Lo自言愛乾淨，燈仔做的工作卻很污糟，因此在拍攝時要挑戰心理關口。他回憶︰「我有場戲要在浴室內執起一堆污糟頭髮，我平時一定會用多張紙巾將頭髮包起，但拍劇時卻不可以，真的要突破自己衛生習慣的關口。那場戲，我拍了約10次，拍完立即消毒雙手。另一場與Asha（徐㴓喬）在海邊石澗的談情戲，本來很浪漫，但現場有很多曱甴在我們的大腿上爬過，甚至爬進我們的衣服。我們是專業演員，當時不能走開，要咬緊牙關忍受一小時，很難頂﹗」

飾演「蘇B」的阿Jer回憶拍攝一場講述他在家中避曱甴的戲時不慎跌倒︰「那是真實反應，事後發現膝蓋撞瘀了。不過，觀眾看得開心，我在所不惜﹗」他與Anson Lo感謝導演給予很大自由，容許他們隨時「爆肚」。他們指黃德斌最玩得，無論是對白或反應也經常「爆肚」，考驗他們的執生反應。他們說︰「德斌拍攝一場教堂戲時突然扮暈低，幸我們都接到。」

阿Jer首次與黃德斌合作，說最初見面被對方的嚴肅外表嚇親，合作後始發現他是個很好玩及搞笑的人。Anson Lo指《百萬同居計劃》與《大叔的愛》完全不同，加上對手由呂爵安變成魏浚笙，難以比較，他也不會緊張收視。他又透露投資百萬的個人時裝品牌將於下月成立，售賣的服飾由他親自設計，都是他平日喜歡的服裝風格。

化妝：Rainbow Chung @Annie G. Chan Makeup Centre, Cori Wong @Annie G. Chan Makeup Centre

髮型：Denny Ku @CHIC Private I salon, Man Chan @CHIC Private I salon

服裝：Kenzo, Lane Crawford, Harrison Wong, All Saints, Giuseppe Zanotti

造型：PIPA Creative

（即時娛樂）