中年好聲音｜38歲林鉫徫中性打扮受盡冷言冷語 36歲支嚳儀顏值唱功兼備獲讚 (12:31)

中性打扮的林鉫徫（左圖）和已為人妻的支嚳儀同獲5盞燈滿分成績，成功晉級。（大會提供）

無綫節目《中年好聲音》昨（4日）晚播出一集，繼續第一回合盲選比賽，是集再有13人直接晉級50強，當中有3人奪得5盞燈滿分成績，分別是何博文、林鉫徫及支嚳儀。

38歲的林鉫徫是歌唱老師，惟她的中性打扮受盡冷言冷語，她說：「有啲家長要求老師一定要長頭髮同着裙，咁佢先會畀小朋友跟呢個老師學，我有啲深深不忿，希望透過呢個節目為自己平反，其實唱歌係興趣，無關外形同性別事！」鉫徫大騷靚聲唱《命硬》，俘虜評審獲得5盞燈，肥媽大讚：「佢一開聲我就覺得好有感情。」鉫徫唱功了得之餘，亦都相當玩得，她自爆自小愛扮聲唱歌，當中最喜歡扮王傑，她更即場以王傑腔，唱出《誰明浪子心》，維肖維妙。

36歲的支嚳儀是自助烘焙店東主，不少網民大讚她人靚聲甜。原來嚳儀自細想加入娛樂圈，她在節目中透露：「以前媽咪一路反對我入行，但係我𠵱家結咗婚生咗仔，仲創咗業做老闆，佢唔會唔畀我玩喇，Yeah！」媽媽當日亦有到場為愛女打氣。支嚳儀挑戰高難度獻唱《假如》，最終獲得5燈爆分成績，伍仲衡說：「你應該少唱廣東歌，要研究多啲點唱，唱廣東歌一啲都唔容易，但我都畀燈你，我覺得你嘅Potential係無限。」

現年44歲的梁德欣，背後的故事亦相當感人。身為全職媽媽的梁德欣是一位紅斑狼瘡症患者，多年來隨時都要出入醫院，更服用10年類固醇，今次比賽獲得家人全力支持，她說：「好想鼓勵長期病患嘅朋友、病友同埋媽媽們，我哋都可以勇敢追夢，活得好精彩！」

德欣獻唱《小天使》送給媽媽，皆因媽媽為了她專誠學習中醫，肥媽鼓勵她說：「呢個世界係好公平，點解個天會畀個病你？因為個天覺得你承受得到，或者係因為學你話齋，好少同佢（媽媽）講多謝你、好愛你，我哋成日覺得家人嘅愛係必然，但你可唔可以同佢講聲I love you啫，只要你得閒打畀媽媽講聲I love you，咁就得㗎喇！」

（即時娛樂）