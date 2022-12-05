大牌筵席｜林盛斌鍾情大牌檔濃厚人情味 李家鼎歎靚牛雜 (14:07)

林盛斌坦言大牌檔的親切感，是其他餐廳難以取代的。（大會提供）

由黎諾懿主持一連六集的全新飲食節目《大牌筵席》，今（5日）晚起逢星期一至三晚上10點半翡翠台播映。象徵香港平民飲食文化的大牌檔漸漸式微，現時全港僅剩20多間持牌大牌檔，為延續這份懷舊風味，該節目每集將以不同主題，請來不同的星級嘉賓主持，為大家介紹各區特色大牌檔，同時，諾懿將化身「導遊」帶大家探索大牌檔附近社區旅遊景點及文化特色。

首周登場的嘉賓主持依次序為：李家鼎（鼎爺）＋江嘉敏＋戴祖儀、林盛斌（Bob）＋吳浩康＋衛詩雅、楊潮凱＋陸浩明（6號）；主題分別是「獨家滋味」、「人情味」、「變遷」。

今晚一集，鼎爺走訪經營80年的中環老字號，該店的新鮮牛雜遠近馳名，出名嘴刁的「星級名廚」鼎爺於節目中私心推介3大「最滋味部位」，更大讚某部位味道「拍得住外國鵝肝」。品嘗過香濃嫩滑滷水牛雜後，鼎爺說：「𡃁仔嗰時踢住拖鞋，食兩毫子魚蛋粉、三毫子雲吞麵嘅味道同回憶返晒嚟。」並謂比起新興的室內大牌檔，他更鍾情熱辣辣的舊式大牌檔。

過去獲Bob「金口」推介過的食肆定必旺場，堪稱「美食達人」的他於明（6日）晚一集，將公開私藏的大牌檔「口袋名單」，其中一間是Bob當DJ年代的宵夜飯堂，另一間則是他湊完仔女返學後的早餐蒲點。

席間，Bob還介紹了兩店秘製豬扒麵，當中一款更加了美味的豬潤，他激讚：「有啲人鍾意好大塊、好厚、好滑身嘅豬潤，但我反而鍾意呢啲細細件、咬落去有少少起沙、好重豬潤味嘅。」

談到童年經常陪媽咪落大牌檔打躉，兩母子因而跟大牌檔老闆建立深厚感情，Bob直言這種親切感是其他餐廳難以取代的：「去大牌檔就係食人情味同感覺，呢啲係高級餐廳或茶餐廳未必咁易畀到你，食大牌檔可能會好熱，但就係熱熱哋好好Feel。」

節目中，Bob又訪問了經營大牌檔43年的妹姐，講到近年生意也大受疫情、社區重建等因素打擊，但妹姐一家仍努力堅守亡父的遺業，對此Bob也大為感動：「我睇到佢哋對呢一間茶檔嘅鍾愛、齊心，其實呢個就係佢哋嘅家。」另周三（7日）晚，楊潮凱和6號將分別走訪港、九街市熟食中心，並走入廚房學剪牛雜及炮製「小炒王」，未料身為烹飪節目《食平D》系列主持的6號居然炒燶菜，認真失威！

（即時娛樂）